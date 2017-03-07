T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Adliyesi'ndeki 1 milyon liralık rüşvet soruşturmasında 13 kişi hakkında yakalama kararı

Savcılık soruşturması kapsamında 4 kişi tutuklanmıştı

07 Mart 2017 13:13

İstanbul Adliyesinde faaliyet gösteren 14 ayrı icra müdürlüğünün çalışanlarına yönelik 1 milyon liralık 'rüşvet' soruşturmasında savcılığın, bazı şüphelilerin serbest bırakılmasına yönelik itirazını kabul eden hakimlik, 13 kişiyle ilgili yakalama kararı çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüphelinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında icra müdür yardımcılarının da bulunduğu 13 şüpheli hakkında, "rüşvet almak ve vermek" suçlarından yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

Süreç

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığının 20 Şubat tarihli ihbar formundaki, "Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde bulunan icra çalışanlarının yapması gereken işleri yapmak için bazen masraf, bazen harçlık olarak maddi talepte bulundukları, talepleri karşılanmadığı zaman ise bürolarına ait dosyalara tavır aldıkları ve işlemleri yavaşlattıkları" iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine bu dairelerde fiziki ve teknik takip yaptırdı. Çalışmalar kapsamında müdürlüklere gizli kameralar yerleştirildi.

Başsavcılığın talimatıyla belirlenen ve "rüşvet" yoluyla yıllık 1 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 14 icra müdürlüğüne, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Mart'ta operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda icra müdür ve yardımcılarının da olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Savcılıkça ifadesi alınan 19 şüpheli tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelileri sorgulayan hakimlik, 4 Mart'ta Sinan G, Mustafa Fazıl Ş, Gökhan B. ve Gökhan K'nin tutuklanmasına, 15 kişinin ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi.

ETİKETLER

Çağlayan Adliyesiicra memurlarıgözaltırüşvettutuklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24