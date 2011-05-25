-İSTANBUL ADLİYESİNDE SIKI KORUMA İSTANBUL (A.A) - 25.05.2011 - Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde güvenlik tedbirleri artırılıyor. Başsavcılığın talimatıyla adliye binasının protokol ve arka kapılarında güvenlik gerekçesiyle yeni düzenlemeye gidiliyor. Bu kapsamda tutuklu sanıkların ve sanık yakınlarının duruşmalara girmek için kullandığı bahçe kapısına 2,5 metre yüksekliğinde duvar örüldü. Böylece tutuklu sanıklar ile yakınları birbirlerini göremeyecek. Bu arada basın mensupları da örülen duvar yüzünden adliyeye getirilen zanlılar ile tutuklu sanıkları görüntüleyemeyecek. Çünkü nezarethaneye bakan basın odası da duruşma salonlarının bulunduğu giriş kapısına taşınıyor. Mevcut basın odası da adliyeye gelen jandarma görevlilerine verilecek. Ayrıca hakimler ve savcıların adliyeye giriş yaptığı protokol kapısından geçişler için polis noktası da yeniden düzenleniyor. Bu kapıya güvenlik tedbiri kapsamında da x-ray cihazı konulacak. Avukatlar ve siviller burada aranıp kayıt yaptırmalarının ardından binaya girebilecek. Buradaki polis noktasında camların kurşun geçirmez olacağı ve çelik giydirme yapılarak olası saldırılara karşı güvenli hale getirileceği öğrenildi. Öte yandan yeni düzenlemeyle avukatlar da duruşma salonlarının bulunduğu alandan mahkeme kalemlerinin bulunduğu bölüme doğrudan geçemeyecek. Bunun için önce dışarı çıkıp sonra da hakimler ve savcıların adliyeye giriş yaptığı protokol kapısındaki x-ray aramasındaki kontrolün ardından mahkeme kalemlerine girebilecek. Adliyedeki çalışmaların bu hafta sonuna kadar bitirilmesi bekleniyor.