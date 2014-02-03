İstanbul Adliyesi'nde bir savcıdan diğerine 'yargı bağımsızlığı' şantajı

İstanbul Adliyesi’nde görevli bir savcı, gündeme dair konuştuğu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen sözlerini kaydettiği başka bir savcıya, ses kaydında yer alan sözlerin ‘’yargı bağımsızlığına gölge düşüreceği’’ iddiasıyla şantaj yaptı.

Selahattin Günday’ın Al Jazeera Türk’teki haberine göre olayın gelişimi şöyle:

Terörle mücadele soruşturmalarında görevli altı savcı, yolsuzluk operasyonu ve ülke gündemi üzerine konuşuyordu. Sohbet bu savcılardan birinin odasında geçiyordu. Savcıların birbirleriyle zaman zaman yaptıkları sıradan sohbetlerden biriydi. Sohbet sonrası herkes kendi odasına çekildi.

‘Başbakan’ı destekleyen savcıya şantaj’

Ancak bir süre sonra odasında toplanılan savcıyı, yargı camiasından bir arkadaşı ziyaret etti ve ona bir ses kaydı dinletti. Bu ses kaydı, bir süre önce yapılan o sohbete aitti.

Odada yapılan konuşmalar, orada bulunan bir savcı tarafından kaydedilmişti. Kayıtta savcılardan birinin ‘Başbakanı destekleyen ve yolsuzluk soruşturmalarının yapılış şeklini eleştiren’ sözleri vardı.

Savcıya bu ses kaydını dinleten kişi, "Bu sözler yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşürür" dedi.

‘Yakında internete düşer’

Kaydı yapan savcının kimliği hakkında tahminler yapılabiliyor ancak bu kişinin ses kaydını adliyedeki başka bazı isimlere de dinlettiği anlaşılıyor. Zira başka bir savcı da Al Jazeera’ye bu sohbetin ve ses kaydının varlığını doğruladı hatta, "yakında internete düşer" yorumu yaptı.

Adliyede görevli bir hâkim ise ses kaydının varlığını bildiğini ancak "hem tarafsızlığa gölge düşüren bu tür konuşmalara hem de kayıt yapılmasına tepki olarak kaydı dinlemek istemediğini" söyledi. Bu ses kaydının neden yapıldığı, sonrasında savcıya neden dinletildiği anlaşılamadı.

Savcıları korku sardı

Ses kaydı skandalının ardından özel yetkili savcılar artık kendi aralarında konuşmaktan çekiniyor. Hâkim ve savcıların günlük telefon konuşmaları için buldukları formül ise odaları yerine koridorlarda konuşmak. Çok sayıda hâkim ve savcı, odası yerine adliye koridorlarındaki uğultu içinde telefonla konuşmayı tercih ediyor.