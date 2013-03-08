İstanbul Adalet Sarayı'nda silah satış afişleri asıldığı ortaya çıktı.

İlanı veren firmanın müşteri temsilcisi kampanyanın adliyede bulunan hakim ve savcılar için değil, herkes için düzenlendiğini ve bu yüzden savcılıklara broşür gönderdiklerini ifade etti.

Fatih Yağmur'un Radikal gazetesinde yayımlanan haberi şöyle:

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı, son yıllarda yaşanan kavgalar, patlayan silahlarla adını duyurdu. Adliye içerisindeki ilan panolarında bir silah firmasına ait kampanya afişi yer alıyor. Günde 30 bin kişinin girdiği adliyede sabıka kaydı alanlar dışında binlerce sanık yakını, davalı insan giriş yapıyor. Bu nedenle adliye koridorlarında sık sık kavgalar yaşanıyor. İşte bu kavgaların yaşandığı koridorlarda silah tanıtımının yapılması oldukça dikkat çekti.

İlan panosunda yer alan silah firmasını müşteri olduğumuzu söyleyerek aradık. Telefona cevap veren müşteri temsilcisine ilanları neden özellikle adliyeye astıklarını sorduk. Müşteri temsilcisi verdiği yanıtta ilanı kendilerinin asmadıklarını ifade ederek ilanları bütün adliyelere ve Başsavcılıklara gönderdiklerini belirtti. Kampanyanın adliyede çalışan polis, hakim ve savcılar için düzenlenmiş olabileceğini düşünerek, kampanyadan kimlerin yararlanabileceğini sorduk. Verilen yanıt ise şaşırtıcıydı: "Kampanyayı savcılar ve hakimler için yapmadık. Herkese açık."