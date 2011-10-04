-İstanbul Adalet Sarayı'nda kavga: 8 Yaralı İstanbul (A.A) - 04.10.2011 - İstanbul Adalet Sarayı'nda, aynı davanın duruşmasını bekleyen taraflar arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinde ''Basit Yaralama'' ve ''Mala zarar verme'' suçlarına ilişkin davayı bekleyen sanık ile mağdur taraf arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi ve bıçak kullanılması üzerine, davanın mağdur tarafı oldukları belirtilen Rüstem Demir, Zeki Demir, Orkun Demir, Erkan Koruüzüm ve Mehmet Tefeci yaralandı. Bu kişiler olay yerine çağrılan ambülansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, olaya karışanları yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Bu sırada adliye dışında taraflar arasında tekrar çıkan kavgada da 3 kişi yaralandı.