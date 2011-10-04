T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Adalet Sarayı'nda kavga: 8 Yaralı İstanbul (A.A)

04 Ekim 2011 16:22

-İstanbul Adalet Sarayı'nda kavga: 8 Yaralı İstanbul (A.A) - 04.10.2011 - İstanbul Adalet Sarayı'nda, aynı davanın duruşmasını bekleyen taraflar arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.  İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinde ''Basit Yaralama'' ve ''Mala zarar verme'' suçlarına ilişkin davayı bekleyen sanık ile mağdur taraf arasında kavga çıktı.  Kavganın büyümesi ve bıçak kullanılması üzerine, davanın mağdur tarafı oldukları belirtilen Rüstem Demir, Zeki Demir, Orkun Demir, Erkan Koruüzüm ve Mehmet Tefeci yaralandı.  Bu kişiler olay yerine çağrılan ambülansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, olaya karışanları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.  Bu sırada adliye dışında taraflar arasında tekrar çıkan kavgada da 3 kişi yaralandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24