-İSTANBUL ADALET SARAYI YILBAŞINDA BİTİYOR İSTANBUL (A.A) - 08.11.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, İstanbul Adliyesi olarak, Aralık ayı sonunda tamamlanacak olan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na Nisan ayına kadar taşınmayı planladıklarını bildirdi. Yeni binada incelemelerde bulunan Engin, daha sonra basın mensuplarına bilgi verdi. İstanbul'da biri Kartal'da, diğeri Çağlayan'da olmak üzere dünyanın en büyük iki adalet sarayının inşa edildiğini belirten Engin, Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nın yaklaşık 43 bin metrekarelik arsa üzerine inşa edildiğini ve binanın tümünün iç kullanım alanının 328 bin metrekare olduğunu söyledi. Engin, çok önemli bir aksaklık olmazsa binanın inşaatının bu yılın Aralık ayı sonunda tamamlanmış olacağını belirterek, şu bilgileri verdi: ''İstanbul Adliyesi olarak muhtemelen Nisan ayına kadar da buraya taşınmayı planlıyoruz. Bu binaya İstanbul Adliyesinin 5 ayrı binadaki bütün üniteleri taşınacak. Bunun yanı sıra Şişli, Fatih, Beyoğlu ve Eyüp adliyeleri taşınacak. Dolayısıyla son derece geniş bir yargı alanını kapsayacaktır. Buradaki ilk hesaplamalarımıza göre hakim ve savcılarımızın yanı sıra 4 bin 500 civarında personel görev yapacak. Buraya giren çıkan vatandaş ve iş sahiplerinin sayısı günde 60 bin kişi civarında olacak. Yani günlük 60 bin kişilik bir sirkülasyon söz konusu olacak. Her mahkeme için ayrı duruşma salonu, her mahkemenin hakim odaları, kalemleri ve diğer üniteleri ayrı ayrı planlanmış. Buraya 326 mahkeme yerleşecek. Bunun yanı sıra 275 cumhuriyet savcısı odası ve yerleşimi söz konusu olacak. 2 bin 340 araçlık kapalı otopark alanı olacak. Bunun yanı sıra kalemler, arşivlerin dışındaki diğer üniteler, avukatlar için ayrılan sahalar, kafeteryalar, kantinler, dinlenme salonları, kütüphaneler gibi toplam 1500 kapalı alan olacak. Bu rakamlar Adalet Sarayı'nın ne kadar büyük bir yerleşimi ihtiva edeceğini göstermektedir.'' -SANIKLARA ÖZEL KORİDOR- Engin, duruşma salonlarının da toplu davaların olduğu ağır ceza mahkemeleri ve ticari mahkemeler için ortalama 100 metrekare büyüklüğünde olduğunu, diğer tek hakimli mahkemeler için de 40 ile 60 metrekare civarında olduğunu söyledi. Daha sonra ağır ceza mahkemesinin kullanacağı bir duruşma salonunu basın mensuplarına gösteren Engin, ''Burası toplu yargılamanın yapıldığı duruşmalar için. Yaklaşık 200 metrekarelik bir salon. Böyle iki tane salon var. Çok sanıklı ve toplu suçlar için. Diğer Ağır Ceza Mahkemeleri 100 metrekarelik salonlarda olacak'' dedi. Engin, salonlarda ses akustiğinin de sağlandığını belirterek, şunları söyledi: ''Özellikle ceza mahkemelerinin her salonuna çıkacak olan sanıklar, halkın toplu olarak bulunduğu koridorlardan gelmeyip, doğrudan en aşağıda tutukluların getirildiği bölümlerden özel asansörlerle, özel merdiven ve koridorlarla çıkacak. Buranın bu şekildeki planlaması ve konsepti fevkalade güzel düzenlenmiştir. Hiçbir tutuklu mahkemesine gelirken halkın bulunduğu alanlarda görülmeyecek. Her mahkeme salonuna ayrı ayrı koridor ve ayrı ayrı asansörlerden çıkıp gelecek.'' Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Engin, ''Silivri'deki duruşmalar buraya alınacak mı?'' yönündeki bir soruya, ''O konuda biz bir şey söyleyemeyiz. Oradaki mahkemenin vereceği karardır'' dedi. Engin, Yargıtayın Mehmet Haberal'ın tutuklanmasına ilişkin hakimler hakkında verdiği tazminat kararına ilişkin bir soruya da, ''Ben bu konularda hiçbir şey söylemem'' yanıtını verdi.