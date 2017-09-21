İstanbul Adalet Sarayı önünde silahlı kavga;7 ay öncede 2 kişi öldürülmüş

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) ÇAĞLAYAN Adalet sarayında meydana gelen silahlı saldırının İstanbul\'da 7 ay önce meydana gelen iki kişi öldürülmesiyle sonuçlanan olayın devamı olduğu tespit edildi.

3 kişinin tutuklu yargılandığı dava öncesinde adliye önüne gelen 3 kişinin, Kemal Gezer adlı kişiye ateş açarak yaraladıkları belirtildi. Silahla yaralama yapan kişinin gözaltında olduğu kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Çağlayan Adalet Sarayı karşısında bulunan kafede bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda Kemal Gezer aldı kişi, sol omuz, sol kol ve sol diz üstünden aldığı kurşun yaraları ile yaralandı. Adliye meydanında zırhlı polis aracında bulunan polis memurlarının müdahalesi sonucu silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen bir kişinin olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalandığı öğrenildi.

7 AY ÖNCE 2 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü taraıfndan olayla ilgili başlatılan soruşturmada 7 ay önce İstanbul\'un Sultangazi ilçesinde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga olayının devamı olduğu tespit edildi. Gazi Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan oyun salonunda meydana gelen olayda iki grup arasında çıkan kavga sonucu Engin Sidal (41) ile Murat Boldaz (29) öldürülmüştü. Bu davada gözaltına alınan 3 kişi tutuklu olarak yargılanıyordu. Mahkeme başlamadan önce bölgeye Gürsel mahallesi tarafından geldikleri öğrenilen 3 kişinin bir kafeteryada oturan Kemal Gezer\'e doğru ateş açtıkları daha sonrada kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Olayda silah kullandığı belirlenen ve gözaltına alınan şüphelinin Kemal Gezer tarafından teşhis edildiği belirtildi. Polis olaya karışan diğer kişilerin yakalanması için operasyonların sürdüğünü söylediler.