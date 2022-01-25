İstanbul’da duruşmalar ertelendi

İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu, İstanbul'da bugün (25 Ocak) gerçekleşecek duruşmaların ertelendiğini duyurdu.

Durakoğlu, açıklamasında "Bugün 01.00 itibarıyla alınan karar gereğince 25 Ocak 2022 tarihinde hakim ve savcılar idari izinli sayıldıkları için duruşmalar yapılmayacaktır." dedi.

İstanbul Adalet Komisyonu, mahkemelerden duruşmalar için tedbir almalarını istedi

Birinci sınıfa ayrılmış bir hâkimin başkanı olduğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile bir ağır ceza mahkemesi üyesinin katılımıyla oluşan İstanbul Adalet Komisyonu, yoğun kar yağışı ve ulaşım aksaması sebebiyle, vatandaşların, hakimlerin, avukatların ve adliye personelinin mağduriyetlerinin önlenmesi, duruşmaların kaçırılması ve benzeri mağduriyetlerin oluşmaması için mahkemelerden tedbir almalarını istedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" duyurusunu yapmıştı.