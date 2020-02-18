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İstanbul'a yağmur geliyor

18 Şubat 2020 13:28

İstanbul'da etkili olan güneşli hava cuma gününden itibaren bölgede kendisini gösterecek yağışlı hava ile son bulacak.

ntv'nin haberine göre; bugün yurt genelinde güney kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya ve Hakkari hafif kar yağışı, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Hava sıcaklıklığı kuzey ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artması beklenirken yurt genelinde cuma gününden itibaren sıcaklıkların hızla düşeceği tahmin ediliyor.

Cuma gününden itibaren özellikle Marmara Bölgesi yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girerek cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi yağışlar yer yer bölgede etkili olması bekleniyor.

Yağışların bölge sıcaklıkları ile birlikte yağmur şeklinde olacağı da tahmin ediliyor.

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