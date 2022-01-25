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İstanbul'a giriş yasağı kaldırıldı

İstanbul Valisi Yerlikaya, Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a giriş yasağının kaldırıldığını açıkladı

25 Ocak 2022 16:10

Son yılların en şiddetli kar yağışını alan İstanbul, hala ulaşımda yaşanan sıkıntılarla boğuşuyor. Valilik, karla mücadelede hem yola çıkacaklar hem kamu çalışanları için yeni kararlar aldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a giriş yasağının kaldırıldığını açıkladı.

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