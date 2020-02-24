T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'a fırtına uyarısı

Hava sıcaklıklarının 8 Mart'a kadar mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor

24 Şubat 2020 12:28

Meteorolojik verilere göre, İstanbul’da Çarşamba ve Perşembe günleri kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.

İBB AKOM’un verilerine göre, güne rüzgârlı hava ile başlayan İstanbul’da, rüzgâr akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek ve yerel hafif yağışlar yaşanacak.

Bu hafta boyunca Lodosun etkili olması, sıcaklıkların tekrardan 11-15 derece aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Çarşamba öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuvvetini arttırarak Perşembe akşam saatlerine kadar aralıklarla fırtına şeklinde (50-90km/s) eseceği, beraberinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İBB AKOM’un meteorolojik harita ve verilere göre, İstanbul’da hava sıcaklıklarının 8 Mart’a kadar mevsim normalleri civarı ile 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. (İHA)

ETİKETLER

fırtınaistanbulakom
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24