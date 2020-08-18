İstanbul'a 2020 yılının ilk altı ayında gelen turist sayısı bir önceki yıla göre %64,3 azaldı.

Türkiye genelinde ise geçen yılın ilk altı ayında Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı 18 milyonu aşarken 2020 yılının ilk altı ayında sadece 4,5 milyon turiste ulaştı. İlk altı ayda Türkiye'ye gelen turistlerin %53,7'si İstanbul'dan oldu.

Haziran ayında İstanbul'a 66.725 turist geldi. Hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı mayıs ayına göre Covid 19 önemlerinin de azalması ile artarken bir önceki yılın aynı ayına göre bakıldığında İstanbul'da %95,1, Türkiye genelinde ise %96'lık bir azalış gerçekleşti. İstanbul'a gelen turistlerin %26'sı Almanya'dan oldu.

Haziran ayından İstanbul'a havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı önceki aya göre artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre 1.292.785 kişi azaldı. Tuzla limanı 1.286 kişi ile İstanbul'a denizyolu ile en çok ziyaretçinin geldiği liman olurken, 42.032 ziyaretçi ile İstanbul Havalimanı en çok ziyaretçinin geldiği havalimanı oldu.

Haziran 2020'de İstanbul'da konaklama tesislerine geliş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %79,7 azalırken, bir önceki aya göre %109,8 artarak 232.218 olarak gerçekleşti. Haziran 2019'da İstanbul'da konaklayan yabancı turist oranı %67 iken, Haziran 2020'de bu oran %21'e düştü. Toplam geceleme süresine bakıldığında ise Haziran ayında geceleme süresi bir önceki yılın aynı ayına göre %82,3 azalarak 464.742 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da Haziran 2020'de otel doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %81 azalarak %10,6 düzeyinde gerçekleşti. Doluluğun %2,2'sini yabancı ziyaretçiler oluştururken %8,4'ünü yerli ziyaretçiler oluşturdu.

Haziran ayında İstanbul'da odabaşı elde edilen gelir 8,6 Euro oldu.

Ortalama günlük oda fiyatı bir önceki yıl Haziran ayına göre %35,2 azalarak 62,3 Euro olarak gerçekleşti. Toplam oda üzerinden hesaplanan odabaşı gelir ise %87,8 azalarak 8,6 Euro olarak kaydedildi.

İstanbul'da 2020 yılı Haziran ayında sınır kapılarına göre bakıldığında 96.158 vatandaş yurtdışından geldi. Bunların 93.724'ü havayolu ile geliş yaparken 2.434'ü denizyolu ile geliş yaptı. Sınır kapılarına göre çıkış yapan vatandaşlara bakıldığında ise 39.714 vatandaş havayolu ile çıkış yaparken 2.543 vatandaş denizyolu ile çıkış gerçekleştirdi.

İstanbul'a havayolu ile gelen-giden yolcu sayısı Temmuz 2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %73,1 azalırken, bir önceki aya göre %135 artarak 2.625.635 olarak gerçekleşti. Bu yolcuların %67,5' iç hatlar yolcuları oluştururken %32,5'ini dış hat yolcuları oluşturdu.

İstanbul'da temmuz ayında dış hatlarda 129.772 ton yük trafiğinde bulunurken iç hatlarda bu sayı sadece 18.834 tonda kaldı. Temmuz ayında Atatürk Havalimanı 70.488 ton ile en çok yük trafiğine sahip havalimanı oldu.

Metodoloji:T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) ve Türkiye Otelciler Birliği (TUROB) verileri derlenerek oluşturulmuştur. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.