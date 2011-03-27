-İSTANBUL 79 İLİN İHRACATINI YAPTI İSTANBUL (A.A) - 27.03.2011 - Türkiye'nin kültür, sanat, turizm, moda, finans ve kongre merkezi kabul edilen İstanbul, ihracat rakamlarıyla da Türkiye'nin kalbi konumunda... İstanbul, 52 milyar dolarlık ihracat rakamıyla 79 ilin toplam ihracat rakamına tek başına ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2010 yılı rakamlarına göre Türkiye'nin geçen yıl yaptığı 112 milyar 219 milyon 256 bin 429 dolarlık ihracatının yüzde 46'sı olan 51 milyar 833 milyon 871 bin 732 doları İstanbul'dan yapıldı. Bu rakam ile İstanbul iller sıralamasında ihracat rakamlarında ilk sırada yer alırken, bunu sırasıyla 10 milyar 927 milyon 885 bin 933 dolar ile Bursa, 8 milyar 880 milyon 173 bin 149 dolar ile de Kocaeli izledi. İstanbul, bu ihracat rakamıyla Bursa ve kendisi dışında 79 ilin toplam ihracat rakamı olan 49 milyar 457 milyon 498 bin 763,32 dolarlık ihracatı tek başına gerçekleştirmiş oldu. En az ihracat yapan iller sıralamasında da sadece 2010 mart ayında yaptığı tek kalemlik ihracat rakamı olan 1.874 dolarlık ihracat ile Tunceli ilk sırada yer alırken, 30 bin 199 dolarlık ihracatıyla Kars ikinci, 344 bin 647 dolarlık ihracatıyla Gümüşhane üçüncü sırada yer aldı. Geçen yılın iller bazındaki ihracat sıralaması 2011 yılının ilk 2 ayında da değişmedi. Buna göre İstanbul Ocak ve Şubat ayında toplam 8 milyar 796 milyon 244 bin 525 dolarlık ihracatıyla yine ilk sırada yer alırken, Bursa 1 milyar 961 milyon 745 bin 290 dolarlık ihracatıyla ikinci, Kocaeli de 1 milyar 800 milyon 16 bin 790 liralık ihracatıyla yine üçüncü oldu. Bu yılın aynı döneminde 5 bin 92 liralık ihracatıyla Kars son sırada gelirken, onu 137 bin 895 dolarlık ihracatıyla Gümüşhane, 231 milyon 182 bin dolarlık ihracatıyla da Bitlis izledi. -İHRACATTA BİRİNCİ SIRADA TEKSTİL GELİYOR- Tarım, sanayi ve madencilik olarak gruplanan ihracat kalemlerine bakıldığında, İstanbul'dan yapılan ihracat içinde 46 milyar 452 milyon 642 bin 557 dolar ile sanayi ilk sırada yer alırken, 3 milyar 813 milyon 984 bin 898 dolar ile tarım ikinci sırada, 1 milyar 567 milyon 244 bin 275 dolar ile madencilik sektörü de üçüncü sırada yer aldı. Sanayi içinde en büyük ihracat kalemini ise 11 milyar 11 milyon 349 bin 708 dolar ile hazırgiyim ve konfeksiyon ilk sırada yer alırken, 7 milyar 571 milyon 481 bin 426 dolar ile demir çelik ürünleri ikinci, 5 milyar 221 milyon 446 bin 582 dolar ile kimyevi maddeler ve mamülleri üçüncü sırada yer aldı.