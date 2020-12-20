İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nden 108 sayfalık Adnan Oktar çizgi romanı: Mağdurların ifadeleri, sanıkların görüşmeleri eklendi, çizerin ismi gizli tutuldu

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 108 sayfalık "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün Cinsel İstismar Sistemi" isimli 3 adet çizgi roman hazırlattı. Çizerin ismi gizli tutulurken; çizgi romanda mağdur ifadeleri, sanıkların yazışma ve telefon kayıtları yer aldı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, 3 adet basılan çizgi romanın detaylarını yazdı.

Saymaz yazısında, "Adnan Hoca' diye bilinen Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu, 78'i tutuklu 236 sanık İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk ve heyeti, Oktar liderliğindeki örgütlenmenin kızları nasıl tuzağa düşürdüğünü toplumun bilmesi adına bugüne kadar yargı dünyasında görülmedik bir yola başvurdu. Mağdurların ifadeleri, teknik takip verileri ve ses kayıtları ışığında 108 sayfalık çizgi roman hazırlandı. Çizgilerin yanı sıra kitaba 13 mağdurun savcılık ve mahkeme ifadelerinden, sanıkların telefon konuşmaları ve yazışmalarından alıntılar serpiştirildi.Çizerin ismi gizli tutulurken, romanın masrafı mahkeme kaleminden karşılandı.Yalnızca üç adet basıldı. İkisi heyete ve savcılığa verildi. Üçüncüsü dava dosyasına konuldu.Kitaba karekod eklenerek, mağdurlar tarafından sunulan kaydın dinlenmesi sağlandı." bilgisini paylaştı.

Saymaz, "Romanın sunuş yazısında, Oktar ve örgütünün bazı kamu görevlilerince korundukları iddia edilerek, şöyle deniliyor: 'Kırk yıldır binlerce genç kızı cinsel olarak mağdur etmesine rağmen örgütün silahlı ve korkutucu gücü ve kamu kurum-kuruluşlarındaki bazı kirli eller bu korkunç istismar sisteminin ortaya çıkmasını engellemiş, karşısına kimsenin çıkmaya cesaret edemediği örgüt varlığını bugüne dek sürdürmüştür.” ifadesini kullandı.

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