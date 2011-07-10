-İSTANBUL 2010'DA KÜLTÜR SANATA DOYDU ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - ''İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı''nın geçen yıl boyunca yürüttüğü ya da destek verdiği bütün proje ve etkinlikler 6 ciltlik bir raporla okuyucuya sunuldu. ''İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Faaliyet Raporu 2010'' yayımlandı. Altı kitaplık bir seri olarak tasarlanan raporda, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı hakkında genel bilgilerin yanı sıra tüm birimlerin yıl boyunca yaptıkları faaliyetlere özgün bir içerik çerçevesinde yer verildi. Ana kitap olarak konumlandırılmış birinci kitap ajansın kurumsal donelerini, faaliyetlerini, direktörlük, yönetmenlik ve birimlerinin yapısını, iş tanımları anlatıldı. Rakamlar, tablolar, istatistikler içeren kitap, ajansın hedefleri ve organizasyon şeması gibi bilgileri aktarıyor. Serinin diğer beş kitabı ise projeleri gruplandırıyor ve sergi, performans, konser, sempozyum, tiyatro, çalıştay, eğitim, yayın, renovasyon, restorasyon gibi türlerine göre proje ve etkinlikleri konu alıyor. Bu beş kitabın her birinin birer adı bulunuyor. ''Anlat Anlat'' ismini taşıyan kitapta, ajansın sempozyum, panel, tanıtım ve sergi faaliyetleri yer alıyor. ''Değiştir Dönüştür'' isimli kitap, ajansın şehir ve kültür projelerini içeriyor. ''Dinle Gör'' adı verilen kitap, konser, gösteri, belgesel ve film projelerini kapsıyor. Ajansın renovasyon ve restorasyon projelerini konu alan kitap ''Hatırla Yaşat''; araştırma, gençlik eğitim yayın ve projelerini kapsayan kitap ise ''Öğren Öğren'' başlıklarını taşıyor. İçerik oluşturma, tasarım ve baskı koordinasyon süreçleri İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Reklam ve Pazarlama Direktörlüğü tarafından yönetilen rapor, 2010 yılında ajansın İstanbul'daki kültür sanat yaşantısına katkılarını bir araya topluyor ve geleceğe aktarıyor. -''KÜLTÜR BAŞKENTİ OLMAK''- Serinin ilk kitabında, 1958 yılından bu yana her sene seçilen Avrupa Kültür Başkentlerinin ''yarattıkları hareketlilik, yaratıcılık ve dinamizmle Avrupa Birliğinin özünde kültürel değerlerin bulunduğunu ortaya koyan bir projeler bütünü'' olduğu belirtiliyor. Avrupa kültürünün çeşitli parçalarını, zenginliğini ve derinliğini göstermesi üzerine yapılan seçimlerin dünyanın en prestijli ve yüksek değere sahip kültür sanat işlerinin bir arada görülebilmesine imkan sağladığı vurgulanan raporda, şu ifadeler kullanılıyor: ''Avrupa kültürünü oluşturan zengin çeşitliliği kucaklamanın önemli araçlarından biri haline gelen Avrupa Kültür Başkentleri, Avrupalıları birbirine bağlamakla ilgili de önemli bir işleve sahip. Karşılıklı etkileşim ve diğer kültürlerle bağlantı kurmanın yollarından biri olarak ortaya çıkan Başkentler, Avrupa vatandaşlığı hissinin gelişmesi için önemli umutlardan biri. Başkent olmanın turizmi artırması, şehrin kültürel hayatına fazladan bir canlılık getirmesi bir yana, kültür başkenti seçilmek şehrin canlanarak uluslararası platformlarda tanınmasına ve tabi başkentlilerin kendi şehirlerini başka bir gözle görmesine de yol açıyor.'' -''BİN YILLARIN BAŞKENTİ İSTANBUL''- İstanbul'un dünyayı değiştirmiş büyük medeniyetlerin özü, Bizans ve Osmanlı gibi büyük imparatorlukların merkezi, ''binlerce yılın şehri'' olduğuna işaret edilen raporda, Alphonse de Lamartine'in ''Eğer bu dünyaya bir bakış atacaksanız, bunu İstanbul'a bakmak için kullanmalısınız'' ve yazar Edmondo de Amicis'in ''İstanbul, önünde şair ile arkeologun, diplomat ile tüccarın, prenses ile gemicinin, kuzeyli ve güneylinin, hep aynı hayranlık duygusuyla haykırdığı evrensel bir güzelliktir. Bütün dünya, bu kentin dünyanın en güzel yeri olduğu düşüncesindedir'' sözlerine yer veriliyor. İstanbul'un tarihi ve mimari güzelliklerinin fotoğraflarla sunulduğu raporda, ''Avrupa Kültür Başkenti'' başvurularında İstanbul'un tamamen sivil ilk girişim olduğunun altı çizilerek, ''İstanbul, sivil toplum örgütlerinden gelen bir ekibin harekete geçmesi ve İstanbul'un çeşitli kesimlerinin bir araya gelmesiyle 7 Temmuz 2000'de 'Avrupa Kültür Başkenti' olmak üzere harekete geçti'' deniliyor. Süleymaniye Camii restorasyonu gibi 2010 yılı gelmeden başlayan çalışmaların UNESCO tarafından beğenildiği dile getirilen raporda, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı çalışmalarının, Avrupa Komisyonu tarafından verilen, kültür başkentleri fikrinin önderi Melina Mercouri ödülünü aldığı de belirtiliyor.