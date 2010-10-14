İstanbul 2010: Hayvanlara zulüm başkenti

T24 -

İki milyon destekçisiyle dünyanın en büyük hayvan hakları örgütü olan PETA Almanya pazartesi günü İstanbul'u "Avrupa Hayvanlara Zulüm Başkenti" ünvanı verdi.PETA yaptığı açıklamada özel olarak tasarladıkları logoyu 2010 Avrupa Kültür Başkenti kutlamalarını sürdüren İstanbul’daki 2010 yöneticilerine iletti. PETA üyeleri, logonun resmi yazışmalarda ve reklam panolarında kentin sembolü olarak kullanmasını önerdi.Hayvan Hakları Kuruluşu, bu ünvanı vermekle, kentte süregelen kitlesel evsiz hayvan kıyımını dünya kamuoyuna duyurmayı amaçladıklarını söylerken. "İstanbul’da evsiz köpekler genellikle kısırlaştırılsa da, bunlar yasanın öngördüğü gibi alışık oldukları ortama bırakılmıyor, binlercesi yaşamaları mümkün olmayan ıssız yerlere ve ormanlara atılarak kaderleriyle başbaşa bırakılıyor. Bu durum, hayvanların korkunç şekilde açlık çekerek, hastalıktan ve iyileşmeyen yaraları nedeniyle ölmeleri anlamına geliyor ve Türkiye Hayvan Hakları Yasasına tamamen aykırıdır" denildi. PETA, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş’a Istanbul’daki evsiz hayvanların korunması konusunda ve 2004 yılından beri varolan Hayvan Hakları Yasasına uyma ve bu vicdansız uygulamalara son verilmesi konusunda ricada bulunduklarını ancak bu yöntemlerin devam ettiğini vurguladı.PETA kampanya başkanı Magdalena Scherk ‘’Hayvanlar kısırlaştırıldıktan sonra açlıktan sürünerek ölecekleri yerlere atıldıkları için, kısırlaştırma işleminin tamamen göz boyama, kandırma amaçlı olduğu anlaşılmıştır“ dedi.PETA’dan yapılan açıklamada, İstanbul’daki sahipsiz hayvan sorununu çözmeye yarayacak yegâne ve insani çözümün, hayvanların kısırlaştırıldıktan sonra alışık oldukları yerlere geri bırakılırsa bu sorunun çözüleceği belirtildi. PETA yetkililerden ayrıca, kedi ve köpekler için mama ve su istasyonlarının oluşturulmasını talep etti.