İstanbul 2 No’lu Baro için toplanan imzalarda şaibe iddiası

İstanbul’da 2 No’lu Baro’nun kurulması için “çoklu baro” düzenlemesi sonrası, 2 bin 53 imzayla Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) 24 Eylül günü saat 16.00’da yapılan başvuru, yönetim kurulunun incelemesine sunulmadan, 25 Eylül günü öğleden önceki yönetim kurulu toplantısında oylamaya sunuldu. Çok sayıda avukat imzaların “şaibeli” olduğunu söyledi.

Oylamada, 4 üye, yetki verilmesi talebinin reddini isterken, aralarında TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun da olduğu 7 oy ile yetki belgesinin verilmesi kararlaştırılmıştı.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar imzalı habere göre, Feyzioğlu’nun çoklu baro kurulumu için “acelesinin” nedeninin, “aralık ayında yapılacak TBB Genel Kurulu’nda kendisine oy çıkarmak olduğu” şeklinde yorumlandı. Sosyal medyada da çok sayıda avukat, toplanan 2 bin 53 imzanın “şaibeli” olabileceğine dair iddialarda bulundu.

Toplantıda bulunan 4 yönetim kurulu üyesi, “imza sahiplerinin teyidi, haklarında disiplin soruşturma dosyası bulunup bulunmadığı hususlarında bağlı oldukları İstanbul Barosu’ndan bilgi alınmadan, kamu avukatlarının hangi ilde, hangi kurumda görev yaptığı, esas ve geçici görev yerleri açıklığa kavuşmadan oylamaya geçilmesinin hukuka ve yasaya açık aykırılık oluşturduğu” gerekçesiyle, yetki belgesinin verilmesi talebini reddetti. Aralarında Feyzioğlu’nun da bulunduğu 7 üye ise talebi onayladı.