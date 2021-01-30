İstanbul 1987 kışını yeniden yaşayabilir!

Avrupa'dan Türkiye'ye doğru hareket eden yağışlı hava sistemi, hayatı olumsuz etkileyecek. Yağışların etkili olması durumunda İstanbul'da çetin geçen ve hafızalara kazınan 1987 kışının tekrar yaşanacağı tahmin ediliyor.

1987 yılının Şubat ayında başlayıp Mart ayına kadar devam eden sert kış, İstanbul'u vurup geçmişti. Şehirde 18 saat kar yağmış ve kar kalınlığı neredeyse 1 metreyi bulmuştu. Saatlerce süren kar yağışı hayatı felç etmiş, Belgrad Ormanı'ndan geldiği düşünülen kurtlar bile şehre inmişti.

Haberler.com'un haberine göre; yapılan tahminler, benzer bir soğuk hava dalgasının İstanbul'a doğru yaklaştığını haber veriyor. Avrupa'dan Türkiye'ye doğru hareket etme ihtimali olan soğuk hava sisteminin Türkiye'ye gelmesi, tarihin en sert kışlarından birini de beraberinde getirecek.



Radardan yapılan tahminlere göre; soğuk hava dalgasının yönünü Türkiye'ye çevirmesi kara kışın kapıya dayanmasına sebep olacak.