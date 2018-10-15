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İSTANBUL - (yüksekten çekilen görüntü) OLAY YERİ İNCELEME EKİBİ SUUDİ KONSOLOSLUĞUNA GELDİ 

Haber-Kamera: Faruk KAHRAMAN- İstanbul (DHA)  Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme yapacak Türk ekip,  başkonsolosluğa geldi

15 Ekim 2018 23:00

Haber-Kamera: Faruk KAHRAMAN- İstanbul (DHA) 
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme yapacak Türk ekip,  başkonsolosluğa geldi. Suudi Arabistanlı heyet, saat 17.50\'de Levent\'teki başkonsolosluğa gelmişti. Saat 19.15\'te ise inceleme yapacak Türk heyet başkonsolosluk binasına giriş yaptı. Olay yeri inceleme ekip aracı da Türk heyet ile birlikte başkonsolosluk binasına geldi.

Görüntü Dökümü:
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///AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-İnceleme yapacak Türk heyetin başkonsolosluğa gelişi
-Olay yeri inceleme ekip aracının girişi
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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