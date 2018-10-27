İSTANBUL - (patlama anı görüntüsüyle) PENDİK'TE TERSANE KOMUTANLIĞINDA YANGIN 

Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA-PENDİK\'te bulunan İstanbul Tersane Komutanlığı\'nda yangın çıktı.

PENDİK\'te bulunan İstanbul Tersane Komutanlığı\'nda saat 11.00 sıralarında yangnı çıktı. LPG tanklarına yakın bir alandan dumanlar yükselmeye başladı. İlk belirlemelere göre yangın heniz bilinmeyen bir patlama sonrası çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Bu arada yangının ilk anında meydana gelen patlamalar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü:

-------------

EK GÖRÜNTÜ

-Patlama anı

///////////

-olay yerinden görüntüler

-Yükselen duman

-İtfaiyenin müdahalesi