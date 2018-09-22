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 İSTANBUL - KADIKÖY'DE BAŞINA SOKAK LAMBASI DÜŞEN KİŞİ OLAYI ANLATTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Kadıköy'de başına aydınlatma direğinin lambası düşen Menderes Yıldırım, "Direğin dibindeyken lamba bir anda kafama düştü" dedi

22 Eylül 2018 16:39

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Kadıköy\'de başına aydınlatma direğinin lambası düşen Menderes Yıldırım, \"Direğin dibindeyken lamba bir anda kafama düştü\" dedi.
Kadıköy\'de başına aydınlatma direğinin lambası düşen Menderes Yıldırım, tedavinin ardından taburcu oldu.
Olay yerine gelen Yıldırım o anları anlattı. Yıldırım,  \"Arkadaşlarımın yanındaydım. Direğin dibindeyken lamba bir anda kafama düştü. Yere yığıldım, arkadaşlarım hemen yardıma koştu. Hastaneye gittik röntgen çektiler. \'8 saat arkadaşlarının yanında kal\' dediler. Şimdi kendimi iyi hissediyorum.  Yere düştüğümü hatırlıyorum. Bir sürü insan geçiyor. Çoluk çocuk başka bir arkadaşın da başına gelebilirdi. Yetkililer önlem alsın“ diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Menderes Yıldırım\'ın olayı anlatması
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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