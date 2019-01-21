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İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM MARMARAY'DA VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

İstanbul DHA TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı'dan Üsküdar'a Marmaray ile geçti

21 Ocak 2019 12:20

İstanbul DHA
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı\'dan Üsküdar\'a Marmaray ile geçti. Yıldırım, yolculuk sırasında vatandaşlarla sohbet etti. 
Yıldırım, Asya ve Avrupa\'yı deniz altından birleştiren Marmaray ile yolculuk etti. Yenikapı durağından İstanbul kartıyla turnikelerden geçerek Marmaray\'a binen Binali Yıldırım,  yolcularla sohbet etti. Üsküdar\'da sahildeki bir kafeye giren Yıldırım buradaki vatandaşlarla da sohbet etti.

Görüntü Dökümü:
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-Binali Yıldırım\'ın Marmaray\'a binmesi
-Vatandaşlarla sohbeti
-Kafedeki sohbeti
 

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