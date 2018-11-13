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İSTANBUL - (aktüel görüntü) KURUÇEŞME'DE İETT OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: 9 YARALI 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Kuruçeşme'de İETT otobüsü kaza yaptı

13 Kasım 2018 14:35

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Kuruçeşme\'de İETT otobüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Kaza saat 10.45\'te meydana geldi. Yokuş aşağıya inen İETT otobüsünün sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs yol kenarındaki okul duvarına çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Yaralı 9 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri 
-Yaralıların görüntüsü
-Yaralıların götürülmesi
-Detaylar

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