İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Haritası'nda kent genelinde ulaşımın yüzde 80'e kadar çıktığı görüldü.

İstanbul'da cuma günü iş çıkışı ve yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik yoğunluk haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu saat 17.45 itibariyle yüzde 80'e ulaştı. TEM Otoyolu ve D - 100 Karayolu'nda bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Covid-19 pandemisi süresince yoğunluğu engelleyebilmek için kademeli mesai sistemine geçen İstanbul'da, söz konusu sisteme rağmen trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.