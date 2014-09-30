İşsizlikte düşüş

Merkezi Nürnberg’de bulunan Federal İstihdam Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, işsiz

sayısı eylülde 94 bin düşüşle 2 milyon 808 bin olarak tespit edildi.

Böylece işsizlik oranı yüzde 6,7’den yüzde 6,5’e

geriledi. Euro Bölgesi’nde işsizlik oranının en

düşük ülke olduğu ülkenin Almanya olduğu kaydedildi.

Ancak düşüş oranının önceki yıllara kıyasla daha zayıf olduğu belirtildi.

İşsiz sayısındaki düşüşün, sonbaharda artış gösteren sezonluk işçi talebinden kaynaklandığı

ifade edildi.

Ukrayna krizi ya da Rusya’ya yaptırımlar ve Euro Bölgesi’ndeki zayıf ekonomik gelişmenin yıl

içinde Almanya’daki işsizlik oranında çok fazla etkili olması beklenmiyor.

