İşsizlikte düşüş

Merkezi Nürnberg’de bulunan Federal İstihdam Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, işsiz
sayısı eylülde 94 bin düşüşle 2 milyon 808 bin olarak tespit edildi.
Böylece işsizlik oranı yüzde 6,7’den yüzde 6,5’e
geriledi. Euro Bölgesi’nde işsizlik oranının en
düşük ülke olduğu ülkenin Almanya olduğu kaydedildi.
Ancak düşüş oranının önceki yıllara kıyasla daha zayıf olduğu belirtildi.
İşsiz sayısındaki düşüşün, sonbaharda artış gösteren sezonluk işçi talebinden kaynaklandığı
ifade edildi.
Ukrayna krizi ya da Rusya’ya yaptırımlar ve Euro Bölgesi’ndeki zayıf ekonomik gelişmenin yıl
içinde Almanya’daki işsizlik oranında çok fazla etkili olması beklenmiyor.