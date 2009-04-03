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Ekonomi

İşsizlik yüzde 8.5 ile 26 yılın zirvesinde

ABD'de martta 663 bin kişi işini kaybetti. Böylece ABD'deki işsizlik oranı yüzde 8.5'le 1983'ten beri en yüksek düzeye çıktı.

03 Nisan 2009 03:00

ABD'de martta işini kaybedenlerin sayısı 663 bin olarak gerçekleşti. ABD'deki işsizlik oranı yüzde 8.5'le 1983'ten beri en yüksek düzeye çıktı.

ABD'de açıklanan istihdam rakamları, ekonomik krizin istihdam piyasasındaki etkisinin aynı hızla devam ettiğini gösteriyor.

ABD Çalışma Bakanlığı, Mart ayında tarım dışı istihdamın 663 bin azaldığını, işsizlik oranının ise yüzde 8.5 olduğunu açıkladı. İşsizlik oranı en son Kasım 1983 bu seviyeye ulaşmıştı.
ABD'de tarım dışı istihdam Şubat'ta 651,000 düşmüş, işsizlik oranı yüzde 8.1 olmuştu.

Öte yandan ABD çalışma bakanlığı Ocak ayı işsizlik rakamlarını da revize etti. Daha önce 655 bin düşüş olarak açıklanan rakam 741 bin düşüşe revize edildi. Bu rakam Ekim 1949 yılından bu yana aylık bazda ulaşılan en büyük işsizlik rakamı.

ABD'de krizin etkisini göstermeye başladığı Aralık 2007'den bu yana 5.1 milyon kişi işini kaybetti. Bunların üçte ikisi de son 5 ay içerisinde gerçekleşti.

İşsizlik maaşına ilk kez başvuranların sayısı da geçen hafta 669 binle, son 26 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı. İşsizlik sigortasından faydalananların sayısı ise önceki hafta 5 milyon 700 binle rekor kırdı.

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