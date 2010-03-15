İşsizlik yüzde 13'te saydı

T24 - İşsizlik oranı Aralık ayında yüzde 13.5 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı 3 milyon 361 bin kişiye yükseldi.



İşsizlik oranı yüzde 13 düzeyinde seyretmeye devam ediyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı Aralık ayında yüzde 13.5 oldu. İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 14 düzeyindeydi. İşsizlik oranı Kasım ayında yüzde 13.1 olmuştu.



İşsizlik oranı Ağustos ayından beri yüzde 13 bandında bulunuyor.



Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 29 bin kişi artarak 3 milyon 361 bin kişiye yükseldi.



Kentsel yerlerde işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 15.6, kırsal yerlerde ise 1.5 puanlık azalışla yüzde 9.2 oldu.





Dört gençten biri işsiz



Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.2 puanlık azalışla yüzde 16.6 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre 0.3 puanlık azalışla yüzde 15.5, kadınlarda ise 0.3 puanlık azalışla yüzde 20.1 olarak belirlendi. Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 24.1 olarak gerçekleşti.



2009 yılı Aralık döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 985 bin kişi artarak, 21 milyon 451 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 637 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 348 bin kişi artış kaydetti. Mevcut işsizlerin yüzde 15.1 olan 509 bin kişiyi bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.



Aralık 2009 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 24'ü tarım, yüzde 20.3’ü sanayi, yüzde 5.7’si inşaat, yüzde 50'si ise hizmetler sektöründe yer aldı.



Aralık 2009 döneminde 1.49 milyon kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 6.9 olurken, işe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 32.1'i 25-34 yaş grubunda yer aldı.





İşsizlerin profili



• Yüzde 72.6'sı erkek nüfus



• Yüzde 59.9'u lise altı eğitimli



• Yüzde 26.6’sı bir yıl ve daha uzun süredir iş arıyor



• İşsizler sıklıkla (yüzde 32.5) "eş-dost" vasıtasıyla iş arıyor



• Yüzde 90’ı (3 milyon 26 bin kişi) daha önce bir işte çalışmış



• Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 45.8'i "hizmetler", yüzde 23.9’u "sanayi", yüzde 18.6’sı "inşaat", yüzde 9.4’ü "tarım" sektöründe çalışmış, yüzde 2.3’ü ise 8 yıldan önce işinden ayrılmış



• İşsizlerin yüzde 31.1’ini çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 20.6’sını işten çıkarılanlar, yüzde 15.1’ini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8.4’ünü işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 7.1’ini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 8.3’ünü öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 9.4’ünü ise diğer nedenler oluşturuyor.









