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Ekonomi

İşsizlik yüzde 1,3 puan azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranının, 2011 Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine

15 Eylül 2011 03:00

T24 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranının, 2011 Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puan azalarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Haziranda, Türkiye'deki işsiz sayısı 2 milyon 537 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısı da 24 milyon 901 bin kişi oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, tarım dışı işsizlik oranı aynı dönemde yüzde 13.4'ten yüzde 11.9'a gerilerken, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı ise yüzde 50'den yüzde 51.2'ye yükseldi.

Genç nüfusta işsizlik oranı ise Haziran 2010 dönemindeki yüzde 19.1'den yüzde 18'e geriledi.

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 214 bin kişi azalarak 2 milyon 537 bin kişiye düştü. İstihdam edilenlerin sayısı da 24 milyon 901 bin kişi oldu.

Haziran döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 151,000 kişilik, işsiz sayısında ise 13 bin kişilik artış oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0.2 puanlık artış ile yüzde 50.1, istihdam oranı 0.2 puanlık artış ile yüzde 45, işsizlik oranı ise herhangi bir değişim göstermeyerek yüzde 10.3 seviyesinde gerçekleşti.


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