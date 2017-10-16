İşsizlik yüzde 10.7, genç işsizlik yüzde 21.1'e yükseldi

İstanbul, 16 Ekim (DHA) – Türkiye’de işsizlik, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan Temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek yüzde 10.7 olarak gerçekleşirken, genç işsizlik ise 1.3 puan artışla yüzde 21.1\'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı da değişim göstermeyerek yüzde 13, 15-64 yaş grubunda bu oran 0.1 puanlık azalış ile yüzde 10.9 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 122 bin kişi artarak 28 milyon 758 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 48\'e çıktı..

TÜİK verilerine göre, Temmuz döneminde tarım sektörü çalışanları 294 bin kişi, tarım dışı sektörlerde ise 827 kişilik bir istihdam artışı görüldü. İstihdam edilenlerin yüzde 20.9’u tarım, yüzde 18.6’sı sanayi, yüzde 7.6’sı inşaat, yüzde 52.8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.2 puan, inşaat sektörünün payı 0.2 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0.4 puan, hizmet sektörünün payı 0.1 puan azaldı.

TÜİK verileri, işgücünün geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1 milyon 239 bin kişi artarak 32 milyon 200 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1 puan artarak yüzde 53.7 olarak gerçekleştiğini gösterdi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.7 puanlık artışla yüzde 73.5, kadınlarda ise 1.3 puanlık artışla yüzde 34.3 olarak gerçekleşti. (Grafik)