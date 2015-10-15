İşsizlik Temmuz ayında yüzde 9,8'e yükseldi

Türkiye'de işsizlik oranı, Temmuz'da bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 9,8 oldu. İşsiz sayısı, aynı dönemde 2 milyon 880 binden 2 milyon 970 bin kişiye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2015 'İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 103 bin kişi artarak 2 milyon 970 bin kişi oldu.



İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 9,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı aynı düzeyde kalarak yüzde 12 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 18,3 olurken,15-64 yaş grubunda da bu oran değişim göstermeyerek yüzde 10 olarak gerçekleşti.



İstihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 932 bin kişi artarak 27 milyon 342 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 47,2 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 104 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 827 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 22’si tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 7,4’ü inşaat, yüzde 51,1’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, inşaat sektörünün payı ise 0,1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,4 puan, sanayi sektörünün payı 0,3 puan azaldı.



İşgücü 2015 yılı Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 35 bin kişi artarak 30 milyon 311 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,1 puan artarak yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,5 puan artarak yüzde 72,8, kadınlarda ise 1,6 puanlık artışla yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.



Temmuz 2015 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,4 puan azalarak yüzde 35 olarak gerçekleşti.



Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre 60 bin kişi artarak 26 milyon 702 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46,1 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 2 bin kişilik azalış ile 3 milyon 96 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artış ile yüzde 51,5 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 74 bin kişi ile hizmet sektöründe gerçekleşti.