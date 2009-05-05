İşsizlik sigortası fonuna 53 bin 464 başvuru

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için geçen ay 53 bin 464 kişi İŞKUR'a başvurdu. Fondan, geçen ay 317 bin 766 kişiye 107 milyon 798 bin 50 TL işsizlik ödeneği verildi.



İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'ndeki bilgilere göre, uygulamanın başladığı Mart 2002'den 30 Nisan 2009'a kadar sisteme 1 milyon 719 bin 696 kişi başvurdu. Bunlardan 1 milyon 509 bin 986'sı işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Bu kişilere, toplam 2 milyar 232 milyon 164 bin 917 TL 72 Kr ödeme yapıldı.



Geçen ay işsizlik ödeneğinden yararlanmak üzere 53 bin 464 kişi İŞKUR'a başvurdu. Geçen ay 317 bin 766 kişiye 107 milyon 798 bin 50 TL 61 Kr ödemede bulunuldu.



Nisan ayında, 41 bin 753 kişiye de 18 milyon 217 bin 293 TL 26 Kr kısa çalışma ödeneği ödendi. Mart ayında 27 bin 491 kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlanmıştı.



Öte yandan, İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında oluşturulan Ücret Garanti Fonu'ndan da Nisan 2009'da 978 kişiye 1 milyon 564 bin 934 TL 42 Kr ödendi.



İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı ise 40 milyar 696 milyon 906 bin 363 TL 60 Kr olarak belirlendi.



