İşsizlik Sigortası Fonu son bir ayda 2,5 milyar TL küçüldü

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı eylül ayında 2,5 milyar TL azaldı.

Dünya'nın haberine göre, İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı Eylül ayında bir önceki aya göre 2 milyar 482 milyon TL düşüş gösterdi.

İŞKUR'un 'İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'ne göre, Ağustos sonu itibarıyla 112 milyar 39,1 milyon TL olan Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı Eylül sonunda 109 milyar 557,1 milyon TL seviyesine indi.

Fon varlığının yüzde 80,18'i tahvil, yüzde 19,82'si mevduattan oluştu. Bir önceki ay tahvil miktarı yüzde 80,53, mevduat miktarı yüzde 19,47 olmuştu. Aynı ayda fonun geliri 3,04 milyar TL, gideri ise 5,52 milyar TL olarak gerçekleşti. Fon'dan en fazla ödeme 2,37 milyar TL ile kısa çalışma ödeneği için yapıldı.