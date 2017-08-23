İşsizlik sebebiyle kendini yaktı

Kayseri'de 45 yaşındaki Haydar Ç. Adlı bir kişi işsizlik ve borçları nedeniyle girdiği bunalım sonucu Valilik Göç İdaresi binası önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Haydar Ç., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Cumhuriyet Meydanı Ahmetpaşa Caddesi'ndeki Valilik Göç İdaresi binası önüne gelen Haydar Ç., burada elindeki bidondaki benzini başından aşağıya dökerek, intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Bir süre bekleyen Haydar Ç., polisin ve çevredekilerin müdahalesine fırsat vermeden elindeki çakmağı yaktı ve kendini ateşe verdi.

İşsizlik vr borç yüzünden kendini yaktı

Bir anda alev alan Haydar Ç.'nin üzerine, valilik çalışanları tarafından üzerine su dökülerek söndürüldü. Hastaneye kaldırılan Haydar Ç.'nin vücudunda ağır derecede yanıklar oluştuğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Haydar Ç.'nin işsiz olduğu ve 2 bin TL civarında borcunu ödeyemeyince bunalıma girerek canına kıymak istediği açıklandı.