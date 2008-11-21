İşsizlik parası nasıl alınır?

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işsizlik ödeneği almak için son üç aylık dönemde başvuruda bulunanların sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 arttı.



Geçen yılın Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında İŞKUR'a işsizlik maaşı almak için toplam 56 bin 873 kişi başvururken, bu yılın aynı döneminde başvuruda bulunanların sayısı 88 bin 592'ye yükseldi.



İşsizlik ödeneği 31 Ekimden 19 Kasıma kadar ise 29 bin 601 kişi İŞKUR'A başvurdu.



Uygulamanın başladığı Mart 2002'den 31 Ekim 2008'e kadar 1 milyon 345 bin 909 kişi İŞKUR'dan işsizlik ödeneği almak için talepte bulundu. Ödenek almaya hak kazanan 1 milyon 199 bin 248 kişiye, 1 milyar 707 milyon 221 bin 679 YTL 55 YKr verildi.



İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı ise 36 milyar 711 milyon 743 bin 714 YTL'ye ulaştı.



Öte yandan son üç aylık dönemde işsizlik ödeneği almak için başvuranların sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 55 artış gösterdi.



İşsizlik sigortası alma şartları



İşsizlik sigortası hizmetlerinden, işsizlik sigortası kapsamındaki bir iş yerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden sigortalı işsizler faydalanabiliyor.



Ayrıca işsizlik sigortasından yararlanabilmek için işsizlerin, hizmet akdinin feshinden önceki 120 günü sürekli olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primini ödemiş olmaları ve işten çıkış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde işveren tarafından düzenlenmiş olan İşten Ayrılma Bildirgesi ile Türkiye İş Kurumuna şahsen başvuruda bulunarak iş almaya hazır olduklarını bildirmeleri gerekiyor.



İşsizlik sigortasına sigortalı yüzde 1, işveren yüzde 2, devlet yüzde 1 oranında prim ödüyor. İşçinin sigortalılık durumunun herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda; o ana kadar, işçiden ve işverenden kesilmiş bulunan işsizlik sigortası primleri ile devlet katkı payı iade ediliyor.



İşsizlik ödeneğine hak kazanan sigortalı işsizler, işsizlik ödeneğinin yanı sıra Genel Sağlık Sigortası primlerinin yatırılması, iş gücü piyasası ve mesleki eğitim alanında danışmanlık hizmeti, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi, yeni bir iş bulma hizmetlerinden yararlanıyor.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak bulunan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak hesaplanıyor ve işten ayrılmadan önceki son 3 yıl içerisinde; 600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün, 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün süre ile ödeniyor.

