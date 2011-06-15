İşsizlik oranında 2,9 puanlık düşüş

T24 - Türkiye'de 2011 yılı Mart döneminde işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,9 puan azalarak, yüzde 10,8 oldu.







İşsizlik oranı 2010 Mart döneminde yüzde 13,7 seviyesinde idi.



Tarım dışı işsizlik yüzde 13,4 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19,3 olarak hesaplandı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Mart Dönemi Sonuçlarına (Şubat, Mart, Nisan 2011)'' göre, 2010 yılı Mart ayında 3 milyon 438 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl söz konusu dönemde 2 milyon 816 bin kişi oldu.



İstihdam ise 21 milyon 741 binden, 23 milyon 286 bin kişiye çıktı.



Mart dönemi itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle:





. 2010/Mart 2011/Mart

. ------------- -------------

KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin) 71.105 72.014

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 52.287 53.242

İŞGÜCÜ (bin) 25.179 26.103

.İstihdam (bin) 21.741 23.286

.İşsiz (bin) 3.438 2.816

İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde) 48,2 49,0

İstihdam Oranı (yüzde) 41,6 43,7

İşsizlik Oranı (yüzde) 13,7 10,8

.Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde) 16,7 13,4

.Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde) 24,6 19,3

İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin) 27.108 27.139





Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Şubat-Mart-Nisan döneminde en son Mart 2007'de gördüğü tek haneli seviyeye gerileyerek, kriz öncesi seviyelerini korurken, işgücü piyasasındaki iyileşmenin mevsimsel etkilerle önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini belirten ekonomistler, bu iyileşmenin enflasyon üzerindeki olası baskılarının takip edileceğini, TCMB'nin para politikasında sıkılaşmaya da neden olabileceğini belirtiliyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, işsizlik oranı Şubat-Mart-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 2.9 puan, bir önceki döneme göre ise 0.7 puan gerileyerek Temmuz 2010'dan bu yana en düşük olan yüzde 10.8'e, tarım dışı işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 16.7'den yüzde 13.4'e geriledi.



Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı ise yüzde 48.2'den yüzde 49'a yükseldi.



İşsizlik oranı Şubat döneminde yüzde 11.5, geçen yılın Mart döneminde ise yüzde 13.7 olmuştu.



HSBC Stratejisti Fatih Keresteci, mevsimsellikten arındırılmış endeksin küresel krizin başladığı dönem öncesine geri dönmesinin istihdam piyasası açısından önemli bir toparlanma olduğunu söyledi. Keresteci, "Son dönemde, TCMB'nin para politikası raporlarında, istihdam piyasasında iyileşme olmasına rağmen gelinen seviyelerin kriz öncesine göre yüksek olduğu vurgulanıyordu. Ancak, son üç aya ilişkin rakamlar, bu yargının revize edilmesi gerektiğini zaruri kılıyor zira işsizlik oranında kriz öncesi seviyelere gelmiş durumdayız. Bu gelişme genel ekonomik gidişat açısından olumlu dursa da TCMB'nin para politikası duruşunu daha da sertleştirebileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor" dedi.



Genç nüfusta işsizlik oranı Mart 2010 dönemindeki yüzde 24.6'dan yüzde 19.3'e geriledi.



Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise Şubat 2011 döneminde yüzde 10, geçen yılın aynı döneminde ise yüzde 12.6 seviyesindeydi.



Yatırım Finansman Başekonomisti Levent Durusoy, "Mevsimsellikten arındırılmış rakamın 2007'den bu yana ilk kez tek haneye gerilemiş olması, işsizlik sorununda beklenenden hızlı mesafe kaydetmeye devam ettiğimizi gösteriyor. TCMB cephesinden bu gelişmeye baktığımızda hem erkek hem de kadınlarda iş gücüne katılım oranın artıyor olması, olası ücret baskılarını sınırlayacağı için olumlu bir gelişme" dedi.





İlk yarı sonunda yüzde 9 seviyeleri görülebilir



Mart döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 97,000 kişilik artış, işsiz sayısında ise 43,000 kişilik azalış oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre herhangi bir değişim göstermeyerek yüzde 49.8 seviyesinde kalırken; istihdam oranı 0.1 puanlık artış ile yüzde 44.9, işsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalış ile yüzde 9.9 olarak gerçekleşti.



Destek Menkul Genel Müdür Yardımcısı Banu Tokalı, sanayi istihdamında beklenmeyen artışın, seçim öncesi dönemde geçici işçi alımlarının olumlu etkisini yansıtıyor olabileceğini belirterek, "Önümüzdeki aylarda, iç talebi sınırlamaya yönelik tedbirlerin etkisiyle düzeltilmiş verilerdeki mevcut görünümün devam etmesi beklenebilir. Ancak, açıklanan rakamlarda mevsimsel faktörlerin etkisiyle düşüş devam edecek; hatta ilk yarı sonuna doğru, kriz öncesi görülen yüzde 9'lar seviyesi görülebilecek" dedi. Tokalı, şöyle devam etti:



"Önemli olan, işgücü koşullarındaki iyileşmenin enflasyon üzerinde baskı yaratıp yaratmayacağı. Şimdilik, arz kaynaklı şoklar dışında, enflasyonun temel dinamiklerinde fiyat istikrarını tehdit edecek bir gelişme gözlenmiyor. Asıl risk unsuru, para politikasında geleneksel olmayan yöntemlerin yeterince etkili olamadığı gözlenirse, kur kanalıyla fiyat istikrarı üzerinde belirecek tehdit olacaktır."



TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 622,000 kişi azalarak 2.82 milyon kişiye düşerken, işsizlik oranı 2.9 puanlık azalışla yüzde 10.8 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 3 puanlık azalışla yüzde 12.6, kırsal yerlerde ise 2.6 puanlık azalışla yüzde 7.1 oldu.



Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1.55 milyon kişi artarak, 23.29 milyon kişiye yükselirken, bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 589,000 kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 956,000 kişi arttı.



Bu dönemde 1.81 milyon kişinin yeni işe başladığı ya da iş değiştirdiği, bunun toplam istihdam içindeki oranının yüzde 7.8 olduğu belirtilirken, mevcut işsizlerin yüzde 11.4'ü olan 322,000 kişiyi bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.





