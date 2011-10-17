-İşsizlik oranı azaldı ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Türkiye'de 2011 yılı Temmuz döneminde işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak, yüzde 9,1'e geriledi. Kentsel alanlarda işsizlik oranı yüzde 11,5, kırsal yerlerde yüzde 4,7 oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Temmuz Dönemi (Haziran-Temmuz-Ağustos)'' sonuçlarına göre, 2010 yılı Temmuz döneminde 2 milyon 782 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl aynı dönemde 2 milyon 509 bin kişiye geriledi. İstihdam da 23 milyon 478 binden, 24 milyon 953 bin kişiye çıktı. Temmuz dönemi itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle: /* . 2010/Temmuz 2011/Temmuz . ------------- ------------ KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin) 71.372 72.421 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 52.572 53.635 İŞGÜCÜ (bin) 26.260 27.462 .İstihdam (bin) 23.478 24.953 .İşsiz (bin) 2.782 2.509 İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde) 50,0 51,2 İstihdam Oranı (yüzde) 44,7 46,5 İşsizlik Oranı (yüzde) 10,6 9,1 .Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde) 13,6 11,8 .Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde) 19,5 18,3 İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin) 26.312 26.173 */