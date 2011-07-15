-İŞSİZLİK NİSANDA 2,1 PUAN GERİLEDİ ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - İşsizlik oranı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla 2,1 puan azalarak yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik, 32 ay sonra yeniden dünya krizi öncesindeki seviyelere döndü. Türkiye'de, 2011 Nisan döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 454 bin kişi arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Nisan Dönemi Sonuçlarına (Mart, Nisan, Mayıs 2011)'' göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 944 bin kişilik artış ile 72 milyon 117 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) 982 bin kişi artarak, 53 milyon 342 bin kişiye ulaştı. 2011 yılının Nisan döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puanlık artışla yüzde 49,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,8 puanlık artışla yüzde 71,6, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 28,9 oldu. İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 16,5'ini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı erkekler için yüzde 69,8, kadınlar için yüzde 25,3 oldu. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 85,2 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 71,3 düzeyinde gerçekleşti. -İSTİHDAMDA SANAYİ SEKTÖRÜNÜN PAYI 0,7 PUAN ARTTI- 2010 yılı Nisan döneminde 22 milyon 501 bin kişi istihdam edilirken, bu yıl aynı dönemde sayı 23 milyon 955 bin kişiye çıktı. İstihdamın sektörel kompozisyonuna bakıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,2 puan, sanayi sektörünün payının 0,7 puan, inşaat sektörünün payının 0,4 puan arttığı, hizmetler sektörünün payının ise 1,4 puan azaldığı gözlendi. Buna göre, bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 411 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı da 1 milyon 43 bin kişi arttı. Nisan 2011 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 25,2'si tarım, yüzde 20,2'si sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 47,9'u ise hizmetler sektöründe yer aldı. -ÇALIŞANLARIN YÜZDE 13,2'Sİ ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİSİ- Nisan döneminde istihdam edilenlerin yüzde 70,8'ini erkek nüfus oluşturdu. Öte yandan istihdam edilenlerin yüzde 59,7'si lise altı eğitimliler, yüzde 61,2'si ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 25,2'si kendi hesabına veya işveren, yüzde 13,5'i ise ücretsiz aile işçilerinden meydana geldi. İstihdam edilenlerin yüzde 59'u 10 kişiden az çalışanı bulunan işyerlerinde, yüzde 3,2'sinin ek bir işte çalıştığı, yüzde 2,9'unun mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak iş aradığı tespit edildi. Ücretli olarak çalışanların yüzde 88,8'i sürekli bir işte istihdam ediliyor. -KAYIT DIŞI İSTİHDAM, YÜZDE 42,1 OLDU- Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, Nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık azalışla yüzde 42,1 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, 2010 yılının aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 85,1'den yüzde 82,6'ya, tarım dışı sektörlerde yüzde 29,4'ten yüzde 28,5'e geriledi. -GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 17,9'A GERİLEDİ- 2011 Nisan döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 434 bin kişi azalarak, 2 milyon 637 bin kişiye geriledi. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,3 puanlık gerilemeyle yüzde 11,9, kırsal yerlerde ise 1,5 puanlık düşüşle yüzde 6,1 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,3 puanlık azalışla, yüzde 17,9'a geriledi. -329 BİN KİŞİ, BU DÖNEMDE İŞTEN AYRILDI- TÜİK araştırmasına göre, Nisan 2011 döneminde 2 milyon 29 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 8,5 olarak belirlendi, işe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 32,8'i 25-34 yaş grubunda yer aldı. Söz konusu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 20,5'i sanayi, yüzde 34,7'si hizmetler, yüzde 26,4'ü inşaat sektöründe, yüzde 18,4'ü ise tarım sektöründe işe başladı. Mevcut işsizlerin yüzde 12,5'ini (329 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu. -MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ GÖSTERGELER- Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergelerine bakıldığında; 2011 yılı Nisan döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 63 bin kişilik, işsiz sayısında ise 28 bin kişilik artış gözlendi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ile istihdam oranı bir önceki döneme göre herhangi bir değişim göstermedi ve sırasıyla yüzde 49,9 ve yüzde 44,9 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 10 olarak gerçekleşti.