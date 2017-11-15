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Ekonomi

İşsizlik iki hanede kaldı, genç işsizlik tırmanıyor

İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Türkiye genelinde işsizlik, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan Ağustos döneminde yüzde 10

15 Kasım 2017 13:22

İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Türkiye genelinde işsizlik, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan Ağustos döneminde yüzde 10.6 ile iki haneli düzeyinde kaldı. Genç nüfusta işsizlik yüzde 0.7 artışla yüzde 20.6\'ya yükseldi. İşsizlik bir önceki dönemde yüzde 10.7 ve geçen yılın aynı döneminde yüzde 11.3 düzeyindeydi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarım dışı işsizlik yüzde 12.8 olurken, istihdam oranı geçen yılın aynı dönemine göre bir milyon 355 bin kişi artarak 28.8 milyon kişiye, istihdam oranı yüzde 1.3 artışla yüzde 48\'e çıktı.

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