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BBC Türkçe

İşsizlik Eylül'de yüzde 10,6'da kaldı

Türkiye'de işsizlik, Eylül'de bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 10,6'da kaldı. Takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranındaysa düşüş var.

29 Nisan 2018 20:30

Türkiye'de işsizlik, Eylül'de bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 10,6'da kaldı.

İşsizlik geçen yılın Eylül ayında yüzde 11'in üzerindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik ise aylık bazda 0,1 puan gerileyerek yüzde 10,8'den %10,7'ye indi.

TÜİK verilerine göre Türkiye'deki toplam işsiz sayısı ise Eylül itibarıyla 3 milyon 419 bin kişi oldu.

Eylül ayı işgücü verilerine göre kadınlar arasında işsizlik oranı yıllık bazda 0,6 puan düşerek %14,9'a indi.

Genç nüfusta işsizlik ise yine yıllık bazda yüzde 19,9'dan yüzde 20'ye yükseldi.

Ne eğitimde ne de istihdamda olan genç nüfus oranındaki artış ise genç işsizliğindeki düşüşe rağmen devam ediyor.

Eylül itibarıyla eğitim almayan veya işgücüne katılmayan gençlerin oranı yıllık bazda yüzde 25,8'den yüzde 26,1'e çıkmış durumda.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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