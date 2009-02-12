İşsizlik başvuruları yüzde 95 arttı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),ocak ayında işsiz kaldığı için kuruma başvuranların oranının yüzde 95 artarak 151 bin 530'a çıktığını açıkladı.



Başvuranlardan 151 bin 530 kişisi işsiz, 3 bin 293 kişisi şu an çalışmakla beraber daha iyi şartlarda iş arayanlar, 76 kişi emekli, bin 511 kişisi de belirli bir işyerinde çalışmak isteyenlerden oluştu.



İşkur tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kurum’da yer alan açık işlerin sayısının ise Ocak’ta geçen yılın ayına göre yüzde 20 azalarak 10 bin 713 adet olduğu belirtildi.



Açık işlerin 6 bin 502’si normal, 4 bin 133’ü özürlü, 68’i eski hükümlü, 10’u terör mağduru talebinden oluşuyor. Açık işlerin yüzde 1,04’ü tarım, yüzde 44,05’i sanayi, yüzde 54,9’u hizmetler sektöründe bulunuyor.



İşsizlik maaşı için 78 bin 555 kişi kuruma başvurdu



Ocak ayında işsizlik ödeneğinden faydalanmak için 78 bin 555 kişi kuruma başvurdu. Bu rakam geçen senenin aynı döneminde sadece 106 bin 945 kişiydi. Artış oranı da yüzde 128 olarak kaydedildi.



Aynı ayda Ocak ayında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 244 bin 359 kişiye de işsizlik sigörtası ödendi. Bu ödemelerin 87.04 milyon lirayı bulduğu belirtilirken, Fon’un toplam varlığının 31 Ocak 2009 itibarıyla 39.1 milyar lira olduğu kaydedildi.



İş arayanların dörtte biri vasıfsız işçi



Ocak ayında Kuruma başvuran 156 bin 441 kişinin yüzde 26.7’si her hangi bir niteliği olmayan vasıfsız işgücünden oluştu. Kuruma alınan 10 bin 713 açık iş pozisyonunun yüzde 64'ünün niteliksiz, yüzde 36’sının ise nitelikli elemana talebi oldu.



Ocak 2009 itibariyle İş-Kur'da 1 milyon 80 bin kayıtlı işsiz bulunuyor. Buna göre, kayıtlı işsiz sayısı 375 bin 90 kişilik artışla yüzde 53,25 oranında yükseldi.























