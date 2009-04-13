İşsizlik başvuruları yüzde 55.6 arttı

İşkur'a yapılan işsizlik başvuruları Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,58 oranında arttı. İş Kurumu'nun yayınladığı Aylık İstatistik Bülteni'ne göre 131 bin 911 kişi işsizlik nedeniyle başvuruda bulundu.



Türkiye İş Kurumu'nun yayınladığı Aylık İstatistik Bülteni'ne göre, aynı ayda Kayıtlı işgücü yüzde 62,12 oranında, kayıtlı işsiz sayısı yüzde 62,44 oranında artış gösterdi.



Rapora göre, sayı olarak kayıtlı işsiz sayısında artış 333 bin 975 kişi oldu. Böylece Mart itibariyle kayıtlı İşsiz Sayısı 1 milyon 198 bin 98'e çıktı. Geçen yıl aynı ayda işsiz sayısı 737 bin 560 seviyesinde bulunuyordu.



Kayıtlı işsizlerin 864 bin 123'ü erkek, 333 bin 975'i ise kadın olarak belirlendi.



Aynı dönemde kayıtlı işgücü sayısı 812 bin 512 kişiden yüzde 62.12 artışla 1 milyon 317 bin 233'e çıktı.



Başvuru ve işe yerleştirme



2009 yılı Mart ayı içerisinde 137 bin 327 kişi Kuruma başvuruda bulundu. Böylece geçen yıla göre yüzde 57.79 artış oldu. Başvuruların 131 bin 911'i işsizlik için yapılanlardan oluştu. İşsizlik için yapılan başvurularda yüzde 55.58 artış yaşandı.



Başvuranlardan 131 bin 911 kişisi işsiz, 3 bin 985 kişisi şu an çalışmakla beraber daha iyi şartlarda iş arayanlar, 94 kişi emekli, 2 bin 337 kişisi de belirli bir işyerinde çalışmak isteyenlerden oluştu. Kuruma ay içerisindeki başvuranların yüzde 64,4’ü erkek oldu.

Aynı ayda açık işler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,56 azalarak 12 bin 447 oldu. İşe yerleştirme geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,84 oranında azalarak 6 bin 332 kişiye geldi.

