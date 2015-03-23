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Ekonomi
Deutsche Welle

İşsizlik azalacak, enflasyon artacak

Almanya'nın önde gelen iktisat araştırma kurumları, ülkedeki işsizlik oranının 2019 yılına kadar yüzde 5'e gerileyeceğini tahmin ediyor. Enflasyonun ise aynı süre içinde yüzde 3 sınırına dayanması bekleniyor.

23 Mart 2015 23:53


İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'nün (IAB) öngörü raporuna göre işsiz sayısının 2015’te 110 bin azalarak 2 milyon 790 bine gerileyeceği tahmin ediliyor. Altı ay önceki tahminler, bu sayının 2 milyon 880 bin olacağı yönündeydi. İşsizlik rakamlarında son yıllarda fazla oynama olmadığını, ancak sayının şu anda düşüşe geçtiğini kaydeden enstitü görevlisi Enzo Weber, çalışan sayısının da 350 bin artarak 43 milyon ile rekor kıracağını belirtiyor.

Ancak güçlü konjonktürün dezavantajları da var. Almanya’nın önde gelen altı iktisat araştırma kurumundan biri olan Dünya Ekonomisi Enstitüsü, tüketicilerin yükselen fiyatlara hazırlıklı olmaları gerektiğini bildiriyor. Kurumun tahminlerine göre, enflasyonun hissedilir bir şekilde yükselmesi ve 2019’da yüzde 3 sınırına dayanması bekleniyor.

Enstitü uzmanı iktisatçı Stefan Kooths, enflasyonun tarih kitaplarında kalan bir konu olmadığına ve güncelliğini koruduğuna dikkat çekiyor. Fiyatların 2015 içinde aynı düzeyde seyretmeye devam edeceğini, ancak 2016'da yüzde 1,5, ardından ise daha büyük oranda artacağını kaydeden Kooths, bunun arkasında, düşük faizlerle iyice tetiklenen olumlu konjonktürün yattığını belirtiyor.

‘İşsizlik oranı yüzde 5'e düşecek'

İstihdam talebinin arttığını söyleyen Kooths, şu anda yaklaşık yüzde 7 olan işsizlik oranının 2019 yılına kadar yüzde 5’e düşeceğini vurguluyor. Ayrıca maaşların da aynı süre içinde yüzde 4’e varan oranlarda artış kaydedeceğini belirten Kooths, bu oranda artışın 1990’ların başından beri görülmediğini hatırlatıyor ve işletmelerin de artan işçi giderlerini tüketicilere yansıtmaya eğilimli olacağını tahmin ediyor.

İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü, Almanya'daki işsizliğin gerilediği oranda istihdamın yükselmediğini bildiriyor ve bunun sebeplerinden biri olarak yoğun göçü gösteriyor. Enstitünün raporunda ayrıca, asgari ücret uygulamasına geçilmesiyle işçi giderlerinin arttığı branşlarda bile istihdamın artacağına dikkat çekiliyor. Yasal asgari ücret uygulamasının düşük gelirli işlerde çalışanların sayısını azaltacağını, bunun da istihdam istatistiklerine bir ölçü de olsa etkide bulunacağını belirten enstitü uzmanları, zorunlu sosyal güvenlik sistemine dahil olan çalışanların sayısının 540 bin artarak 30 milyon 740 bine yükseleceğini tahmin ediyor. Bu rekor sayıda çalışanın sayesinde de, emeklilik, sağlık, bakım ve işsizlik sigortası sistemlerine daha fazla para akacağı vurgulanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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