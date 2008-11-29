'Olcay Hanım da destekliyor'

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, bazı açılış ve temel atma törenleri için gittiği Bodrum'da ''Ekonomi sahipsiz, gelecek kaygılı, işsizlik arttı, faizler yükseldi, piyasalar sıkıntılı noktaya sürüklendi'' dedi.Gümüşlük beldesinde temel atma törenine katılan Baykal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik krize girdiğini söyledi. Baykal, şöyle konuştu:''Ekonomi ciddi bir sıkıntının içine giriyor. 'Tedbir alın' dedik almayı düşünmediler. 'Bize vurmaz bu kriz, teğet geçer' dediler. 'Zirveyi döndü, inişe geçti' dediler. Ama tam tersi kriz her geçen gün daha da ciddi duruma geliyor. Başka ülkeler bir araya gelip paketler yaptı. İkinci paketlerini yaptılar. Bizimkiler hala hiçbir düzenleme hiçbir çalışma yapmış değil. Ekonomi sahipsiz, gelecek kaygılı, işsizlik arttı, faizler yükseldi. Piyasalar sıkıntılı noktaya sürüklendi. Böyle bir tablonun içindeyiz.''Terörün halinin ortada olduğunu belirten Baykal, şunları kaydetti:''Eskiden terörle güvenlik güçlerine saldırı yaparlardı. Bombalar, mayınlar patlatırlardı. Sonra kaçar gizli gizli terör yaparlardı. Şimdi artık bu bitti. Ülkenin belli coğrafyaları işgal altında. O coğrafyalarda istediklerini yapar hale geliyorlar. Hükümetin, devletin sözü geçmez hale geliyor. Ciddi sıkıntılı bir nokta. Hükümet bu konular karşısında ne yapacağını bilemez halde. Şu ana kadar meydanı boş bıraktı, aciz, tedbir almıyor. Başı boş teröre meydan bıraktı. Geçenlerde bir anladık İmralı'daki Öcalan'a arkadaş getirmek üzere inşaat yapmaya çalışıyorlar. Bunlarla meşguller. Bunun haberi çıktığı anda şehit binbaşıyı toprağa verdik. Yani kime hizmet ediyorsun. Bir yandan da pazarlık yapmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki 'Bizim istediklerimizi yaptırırsan kime, PKK'ya, o zaman seni daha da rahatlatırız. Böyle bir pazarlık düşünülebilir mi? Terörle, PKK'yla böyle bir pazarlığa devletin girmesi kabul edilebilir mi? Maalesef bunlara tanık oluyoruz.''Deniz Baykal, Ardahan'da yaşanan olaylarla ilgili olarak da şunları söyledi:''Dün Ardahan'da çok daha acı bir manzara çıktı. Ortada devlet yok, hukuk yok. Toplumsal çatışma ortamı çıkmaya başladı. Birbirlerine saldıran kesimler kendini gösterdi. Hukuku uygulayacak, duruma sahip çıkacak bir otorite maalesef orada yok. Bunlar çok tehlikeli gidişler. Bu gidişler bunların elinde geldi. Sıfır terörle Türkiye bunlara teslim edildi. Geldiğimiz noktada Türkiye'de terör artık belli coğrafyalarda borusunu öttürür hale geldi. Halk birbirine düşürülür hale geldi. Hükümet de bunları seyrediyor. Üzüntü verici bir manzara.''CHP lideri Baykal, hükümetin 'yolsuzluğu kaldıracağız, her türlü tedbiri alacağız' diye iktidara geldiğini söyledi. Baykal, şunları kaydetti:''Yolsuzluklar kaldırıldı mı? Yolsuzlukların sonu alındı mı? Tedbir alındı mı? Bir Deniz Feneri ortaya çıktı. İnanılır gibi değil. Yani Almanya'da bir dernek kurulmuş. O dernek adına yardım derneği diye para toplanıyor. Parayı toplayanlar kim? Bunların yandaşları. Ne yapıyor bu paraları, alıyor buraya gönderiyor. Para insanlara yardım amacıyla mı harcanıyor? Hayır, televizyon kurmak için harcanıyor. Televizyon kurduruyor. O televizyon hangi partiyi destekliyor? İktidar partisini, AKP'yi. Bugüne kadar belli kişiler yolsuzluk yapardı ama artık bunlar geride kaldı. Şimdi belli bir siyasi sistem yolsuzluk yapıyor. Sistemli yolsuzluk var artık. Bunun için yardım derneği kuruluyor. İnsanların iyi duygularıyla yaptıkları yardım paraları, zekatlar, fitreler toplanıyor. Vatandaşın zekatına, fitresine göz dikiyor. O toplanan paralarla geliyor burada televizyon kuruyor. Bu anlayışı değiştirmemiz gerekiyor.''Deniz Baykal, daha sonra, vatandaşlardan bazılarına rozet taktı.Bu arada, Baykal gelmeden önce konuşmanın yapılacağı platforma getirilen kurbanlık koç, Baykal gelince geri götürüldü.Baykal, daha sonra, Bodrum'un Bitez beldesinde bir mandalina bahçesinde üreticilerle sohbet etti.