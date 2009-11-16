İşsizlik arttı, bütçe 10 ayda 43.2 milyar TL açık verdi

T24 - Türkiye'nin en büyük sorunlarından işsizlikte tablo kötüleşiyor. Ağustos ayında işsizlik 3.4 puan artarak yüzde 13.4'e yükselirken, işsiz sayısı 3.5 milyona yaklaştı. Merkezi yönetim bütçesi, ekim ayında 2 milyar 421 milyon, Ocak-Ekim döneminde ise 43 milyar 232 milyon lira açık verdi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması, "Temmuz-Ağustos-Eylül 2009" dönemini kapsayan "ağustos" sonuçlarına göre Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 927 bin kişi artarak, 3 milyon 429 bin kişiye yükseldi.



İşsizlik oranı da 3,2 puanlık artışla yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.



Kentsel yerlerde işsizlik oranı 4,3 puanlık artışla yüzde 16,5, kırsal yerlerde ise 1,3 puanlık artışla yüzde 7,4 oldu.



İşsizlik oran, bu yılın temmuz döneminde yüzde 12,8 seviyesindeydi.



Buna göre ağustos döneminde işsizlik oranı, bir önceki döneme oranla 0,6 artış gösterdi.



Ağustos 2009 döneminde işgücüne katılım oranı ise yüzde 49,3 olarak hesaplandı.



2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketi'nin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor.



Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.



Bütçe 10 ayda 43.2 milyar TL açık verdi



Merkezi yönetim bütçesi, ekim ayında 2 milyar 421 milyon, Ocak-Ekim döneminde ise 43 milyar 232 milyon lira açık verdi.



Maliye Bakanlığı, ekim ayı ve Ocak-Ekim dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, ekimde bütçeden 21 milyar 431 milyon lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri de 19 milyar 10 milyon lira olarak gerçekleşti.



Bütçe açığının 2 milyar 421 milyon lira olduğu ekim ayında, faiz dışı fazla ise 2 milyar 310 milyon lira olarak belirlendi.



Ocak-Ekim döneminde ise bütçeden 218 milyar 600 milyon lira harcama yapıldı. Buna karşılık 175 milyar 368 milyon lira gelir elde edildi.



Yılın 10 aylık döneminde bütçe 43 milyar 232 milyon lira açık verirken, bu dönemdeki faiz dışı fazla rakamı da 7 milyar 12 milyon lira oldu.