İşsizlik 2 puan azaldı

T24-



Biçerli, Adana'da Türk-İş 4. Bölge Temsilciliği toplantı salonunda düzenlenen ve çok sayıda ilin İŞKUR müdürlerinin katıldığı değerlendirme toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, işsizliğin Türkiye ekonomisinin bir numaralı sorunu haline geldiğini kaydetti.





Son istatistiklere göre 3 milyon 564 bin işsiz bulunduğunu söyleyen Biçerli, ''Ancak geçen yılın aynı dönemine göre işsizlikte iki puanlık azalma var. Ekonominin geçen yıl şiddetle girdiği küresel krizden yavaş yavaş çıkma emarelerini de hep beraber gözlemliyoruz. Kapasite kullanım oranlarındaki ve üretimdeki artış, ihracat rakamlarındaki olumlu gelişmeler önümüzdeki dönem için daha iyimser olma fırsatı veriyor'' dedi.





İşsizlik konusundaki gidişattan son derece memnun olduklarını kaydeden Biçerli, ''Düşüş umut verici. Bardağın dolu tarafından bakmak lazım. Önümüzdeki dönemde daha da aşağı seviyeye düşeceğini söyleyebilirim. Bu konuda İŞKUR'a da çok önemli görevlerin düştüğünün farkındayız'' dedi.





İŞKUR'un geçen yıl işsizlikle mücadelede çok yoğun çalıştığını ifade eden Biçerli, ''Aktif istihdam programları çerçevesinde, önceki 20 yılda yapılandan fazla eğitim programı düzenledi. Bu arada, İŞKUR'un sınırlı kapasite ve personelle çalıştığının altını çizmeliyim. 2800 personele sahibiz. Almanya'daki iş kurumu 110 bin, Fransa'daki ise 46 bin personele sahip'' diye konuştu.

Aktif İstihdam Programlarının işsizliğin acısını büyük ölçüde azalttığını vurgulayan Biçerli, şöyle devam etti:





''Bu kapsamda çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda hız kesmeden, hatta hız artırarak sürecek. İŞKUR hem İşsizlik Sigortası Fonu'nun yönetimini basiretli şekilde yapmakta, hem de vasıfsız, niteliksiz iş gücümüzü kısa süreli eğitim faaliyetlerinden geçirerek daha vasıflı hale getirmekte.

Önümüzdeki dönemde eşleştirme ve işe yerleştirme faaliyetlerinin çok artacağının müjdesini de veriyorum. Bu konuda gerekli altyapı hazırlıklarını hızlandırdık.''





Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar da Türkiye ekonomisinin büyüme sağlamasına rağmen istihdam yaratamamasının, küresel krizin de etkisiyle iş kaybının yaygınlaşmasının, işsizliğin en önemli sorun olarak varlığını devam ettirmesine yol açtığını kaydederek, ''Bu durumu önleyecek ve insan onuruna yakışır nitelikteki işler yaratacak verimli istihdam stratejileri, bütünsel politikalarla hayata geçirilmelidir'' dedi.





Kayıt dışı ekonomi ve buna bağlı kayıt dışı istihdamın da önemli sorunlardan birisi olduğuna değinen Gülnar, ''Bu sorunun çözümü için aktif bir çaba gösterilmesi zorunludur. Özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi veren düzenleme ise bu kavram ile temelden çelişmektedir'' diye konuştu.





Toplantı, daha sonra teknik konuların görüşülmesiyle sürdü.