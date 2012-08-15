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Ekonomi

İşsizlik 11 yılın rekorunu kırdı!

TÜİK verilerine göre Mayıs döneminde işsizlik geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,2 puan azalarak yüzde 8,2 oldu

15 Ağustos 2012 13:27

Türkiye genelinde işsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 8.2 ile 2005 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsizlik oranı açıklanan rakama yüzde 8.8 ile en çok 2011 Eylül ayında yaklaşmıştı.

TÜİK verilerine göre Mayıs döneminde işsizlik geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,2 puan azalarak yüzde 8,2 oldu.

 

Taşıt sayısı azaldı

 

Verilere göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3, Mayıs ayına göre ise yüzde 22,4 azaldı.

TÜİK verilerine göre, 2011 yılında gerçekleştirilen ihracatın yüzde 59,6'sı, ithalatın ise yüzde 39,9'u KOBİ'ler tarafından yapıldı.

TÜİK verilerine göre, girişim ana faaliyetleri esas alındığında ihracatın yüzde 59,4'ü, ithalatın ise yüzde 52,9'u sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı.

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