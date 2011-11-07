-İşsizliğe kadın kotası ANKARA (A.A) - 07.11.2011 - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2015 yılının sonuna kadar işe yerleştirdiklerinin yüzde 35'inin kadınlar arasından olmasını hedefliyor. Kurum, bu hedef için toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımına ilişkin bilinç oluşturacak çalışmalarla kadının iş gücüne katılımına ve istihdamına yönelik çalışmalara öncelik verecek. İŞKUR 2011-2015 yılları arasındaki stratejik amaçlarını belirledi. Buna göre, iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda istihdam hizmetlerini çeşitlendirecek ve işe yerleştirmede aktif rol oynayacak kurum, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak da aktif iş gücü programları geliştirecek. Kurum, programları yaygınlaştırmanın yanı sıra, etkinliğini de artıracak. İş gücü piyasasını etkin bir şekilde izleyip değerlendirecek kurum, güçlü bir kurumsal yapı oluşturacak. Stratejik hedeflerini de belirleyen İŞKUR, özel sektörden alınan açık işlerin sayısını her yıl, bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında artıracak. Kurum, bu alanda işe yerleştirilenlerin sayısını da her yıl, bir önceki yıla göre yüzde 30 artırmayı hedefliyor. Planda dikkati çeken hedeflerden biri de 2015 yılı sonuna kadar Kurum tarafından işe yerleştirilenlerin yüzde 35'inin kadınlardan oluşmasını sağlama hedefi... İŞKUR, bu hedef için toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımına ilişkin bilinç oluşturacak çalışmalarla kadının iş gücüne katılımına ve istihdamına yönelik çalışmalara öncelik verecek.