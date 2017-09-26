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'İşsizim' deyip kendine zarar verdi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde işsiz ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 40 yaşındaki Salih G

26 Eylül 2017 21:32

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde işsiz ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 40 yaşındaki Salih G., meydanda \"İşsizim, kimse iş vermiyor\" diyerek kendine jiletle zarar verdi. Polis ve sağlık ekiplerinin uzun uğraş sonrası ikna ettiği adam hastaneye götürüldü.
Olay, saat 16.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerindeki Hükümet Meydanı önündeki Atatürk Anıtı önünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Salih G., bir süre bekledikten sonra meydanda \"İşsizim, kimse iş vermiyor\" diye bağırıp, çığlık atmaya başladı. Sinir krizi geçiren Salih G., yanında getirdiği jiletle kendini yaralamaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Salih G.\'yi sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra sağlık ekiplerinin ve polisin çabasıyla ikna edilen Salih G., teslim oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden jilet kesikleriyle yaralanan Salih G.\'ye ilk müdahale olay yerine yapıldı, daha sonra tedavisi için sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

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