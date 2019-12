İşsiz üniversiteliye polislik umudu

İçişleri Bakanı Atalay bu yıl en az 10 bin üniversitelinin polisliğe alınacağını söyledi.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, artık üniversite mezunu olmayanın polis olamayacağını belirterek bu yıl içerisinde 10 bin yeni polis alınacağını duyurdu. Polis teşkilatına ilişkin Önemli açıklamalarda bulunan Atalay, şunları söyledi:



“Bundan sonra üniversite mezunu olmayan polis olamayacak. Geçtiğimiz yıl 8 bin 500 üniversite mezunu gencimize 6 ay eğitim verip polis yaptık. Bu yıl da en az 10 bin üniversiteli gencimizi hızlandırılmış eğitimden geçirip polis olmalarını sağlayacağız. Bu şekilde polis teşkilatında hizmet kalitesi de personel kalitesi de artmış olacak.”



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bugün sabah saatlerinde İzmir'den karayoluyla Muğla'ya geldi. Valilik önündeki tören alanında yağmur altında bekleyen polis mangasının kıyafetlerini bir polisin düzeltip ayakkabılarını silmesi ilginç görüntüleri oluşturdu. Atalay'ı valilik binasının girişinde Ege yöresi halk oyunları kıyafeti giyen Merkez 75'inci Yıl İlköğretim Okulu'nun 5/A sınıfı öğrencileri 12 yaşındaki Kerem Güleç ve Hazal Gökkuş çiçek vererek karşıladı. Atalay çocukları, ``Sizler çiçeklerden de güzelsiniz'' diyerek sevdi.



Muğla Valiliği'ne geçen Atalay, makamda kentin sorunları ve turizm girdilerine ilişkin sunumu dinledi. Turizm bölgelerinde güvenliğin tanıtımdan daha önemli olduğunu, bugüne kadar 30 ilçede MOBESE sistemine geçildiğini, son olarak da 15 kentin MOBESE ihalesinin tamamlandığını aktaran Bakan Beşir Atalay, ``İki ay içerisinde MOBESE izleme sistemi olmayan il kalmayacak. Yurdumuzun her noktasında halkımızın güvenliği ve ülkemize gelen turistin huzuru, mutluluğu bizim için çok önemli'' dedi.



Atalay, karayollarında ölümlü kazaların çoğunun sürücü hatası ve yol şartlarından kaynaklandığını ve yılda en az 10 bin kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, ``Son yaptığımız duble bölünmüş yollar ve yolların kullanımının rahatlaştırılması ile kazalar yüzde 25 oranında azaldı. Ayrıca statik radar kontrolü yerine artık radar kontrolleri gezici ve digital araçlarla yapılıyor. Karayollarında sürücüler daha duyarlı ve eğitimli hale getirildi. Ayrıca bu yıl sürücülerde cep telefonu ve emniyet kemeri uygulaması kontrollerini de sıklaştırdık. Bu nedenle kazalar önümüzdeki yıllarda daha da azalacak'' diye konuştu.



Ampul operasyonu



Atalay, ardından Muğla Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen yerel seçimlere ilişkin güvenlik toplantısına geçti. Bakan Atalay gelmeden 5 dakika önce toplantının yapılacağı salonun girişindeki ampuller değiştirildi. Gücü az olan ampullerin yerine yüksek voltajlıları takıldı.



Muğla Valiliği'nde gerçekleştirilen `7'nci Seçim Güvenliği Toplantısı'na İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, Jandarma Komutanlığı Hareket Daire Başkanı Tümgeneral Hüseyin Güçlü'yle birlikte Muğla, Denizli, İzmir, Afyon, Antalya, Burdur, Isparta, Manisa valileriyle bu illerin emniyet müdürleri, jandarma komutanları katıldı. Bakan Atalay gelmeden önce tüm ayrıntılar gözden geçirildi. Kırmızı halılar döşendi. Muğla Valisi Ahmet Altıparmak'ın talimatıyla toplantının yapılacağı salonun girişindeki voltajı düşük ambullerin yerine yüksek olanları takıldı.



‘Seçimler şölen havasında geçecek’



Toplantıya konuşmacı olarak İller İdaresi Genel Müdürü Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal ve Jandarma Komutanlığı Harekat Daire Başkanı Tümgeneral Hüseyin Güçlü'nün yer aldığı, İzmir Valisi Cahit Kıraç, Manisa Valisi Celalettin Güvenç, Uşak Valisi Kayhan Kavas, Isparta Valisi Ali Haydar Öner, Denizli Valisi Yavuz Erkmen, Burdur Valisi İbrahim Özçimen. Aydın Valisi Mustafa Malay, Antalya Valisi Alaattin Yüksel Aydın Valisi Mustafa Malay, Afyonkarahisar Valisi Haluk İmga ve Muğla Valisi Ahmet Altıparmak ile seçim komitesi üst düzey yöneticilerinin izlediği toplantının açış konuşmasını yapan Bakan Beşir Atalay, yerel seçimlerin şölen havasında geçeceğini söyledi. Atalay, `barış içinde yarış' sloganını uygun gördükleri seçimlere ilişkin şöyle konuştu:



“1950 yılından bu yana 44 yerel seçim gördük. Bu seçimlerde de her parti ve her adayın kendisini en demokratik ortamda, en özgür biçimde anlatması ve siyasi çalışmalarını yansıtması için her türlü tedbiri aldık. Bazı bölgelerde ekstra tedbirler almaya devam ediyoruz. Seçim öncesinde, sırasında ve sonrasında kesinlikle halkın huzurunu kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Bu iyi niyeti, demokrasinin verdiği olgunluğu suistimal edecek parti veya adaylar olabilir. Bunlara kesinlikle müsamaha etmeyeceğiz. Güvenlik birimlerimiz seçim bölgelerinde şimdiden her türlü tedbiri almaya başladı. Başta turizm bölgeleri olmak üzere 30 ilçede MOBESE sistemini kurduk. İki ay içerisinde 15 ilde daha bu sistemi kurarak ülkemizde MOBESE kurulmayan il kalmamış olacak. Sistemi tüm ilçelerimize birkaç yıl içerisinde oturtmuş olacağız.”



AKP hükümeti döneminde onlarca çete ve organize suç örgütünün çökertildiğini anlatan Atalay, “Tüm güvenlik güçlerimize söylüyorum; bu hükümet zamanında olduğu kadar hiçbir hükümet döneminde suç örgütlerinin üzerine gidilmedi. Bu kadar çok suç örgütü çökertilmedi. Nerede suç örgütü varsa orada olun. Hükümet olarak hep arkanızda duracağız” dedi.



Toplantı basına kapalı olarak devam ederken Atalay'ın Muğla Öğretmenevi'nde yiyeceği öğle yemeğinin ardından AKP İl Teşkilatı'nı ziyaret edeceği, seçim bürosunun açılışına katıldıktan sonra karayoluyla İzmir'e döneceği bildirildi.