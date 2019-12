İşsiz Tayyip Erdoğan muhtar adayı

Mersin'de, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaşı Tayyip Erdoğan, oturduğu mahallenin muhtarlığına aday oldu. Muhtar adayı Tayyip Erdoğan, oy istemek için gittiği yerlerde kimi zaman ilgi gördüğünü, kimi zaman da tepkiyle karşılandığını söyledi.



Merkez Akdeniz İlçesi'nin Selçuklar Mahallesi'nin muhtar adayı 3 çocuk babası 48 yaşındaki Tayyip Erdoğan, mevcut muhtar Nurettin Özyurt'un AKP'de İl Genel Meclis üyeliğine aday olması nedeniyle mahallelinin oylarına talip oldu.



Bir inşaatta bekçilik yaparken işsiz kaldığını belirten Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında gittiği her yerde büyük ilgi gördüğünü söyledi. Başbakan'a olan isim benzerliği nedeniyle zaman zaman da tepki gördüğünü belirten Erdoğan, ``Başbakan ile adaş olmam nedeniyle son 6.5 yıldır çok macera yaşadım. Ama en ilginç olanlarıyla seçim çalışmalarım esnasında karşılaştım. Çünkü zaman zaman bana inanmayanlar oluyor. Hatta dalga geçtiğimi bile düşünüyorlar. Ama onları da kimliğimi göstererek ikna ediyorum. Kimliğimi göstersem de inanmakta güçlük çekenler oluyor'' dedi.



`Her şey Selçuklar için' sloganıyla yola çıkan Erdoğan, seçime kadar mahalledeki her eve gidip, herkesle tokalaşarak, kendisini tanıtmaya devam edeceğini anlattı. Mahallede 4 aday ile yarıştığını anlatan Erdoğan, ``Adaylar içerisinde en şanslısı benim. Çünkü 30 yıldır burada yaşıyorum, herkesi tanıyorum. Bunun içinde önemli projelerim var. Seçildikten sonra alacağım destekle mahalleye kuracağım kapalı halk pazarı ile bin kişiyi istihdam sağlayacağım'' diye konuştu.